Actriz de Televisa reaparece luego de abandonar México repentinamente por la inseguridad y dice por qué

Hace unos días, la querida actriz Florencia de Saracho, famosa por haber participado en telenovelas de Televisa como Yo amo a Juan Querendón, Amor bravío, Rebelde y más, sorprendió al anunciar que abandonó México junto a su familia.

La noticia causó gran sorpresa entre sus seguidores en redes sociales, pues aunque la actriz se retiró temporalmente para dedicarse a su familia, tenía organizado un bazar en Polanco el pasado fin de semana para ayudar a niños con cáncer como parte de sus compromisos laborales y lo canceló por esta causa de último momento.

Hace cinco meses su sobrino desapareció y la actriz pidió ayuda para localizarlo. Unos días atrás reveló que había tomado la decisión de salir del país por la inseguridad. Hace unas horas reapareció para revelar más información, aunque hasta el momento sigue dejando muchas dudas.

Florencia de Saracho abandonó México repentinamente por la inseguridad / Instagram: @flordesaracho

Florencia de Saracho mencionó que no fue a causa de la desaparición de su sobrino que decidió salir de México, pero que sí hubo un “caso desagradable” que la orilló a hacerlo. No obstante, explicó que no se trató de un intento de secuestro como se comenzó a especular entre sus comentarios en Instagram.

“De nuevo agradeciendo por pensar en mí y en mi familia. Quería aclarar que decidimos salir un rato de México para encontrar paz después de experimentar un caso desagradable. Quiero dejar claro que no fue un intento de secuestro hacia mí o mi familia y tampoco tiene nada que ver con mi sobrino”, indicó, pidiendo a su público no hacer caso a los comentarios en su perfil que especulan eso sin saber realmente las razones.

Flor de Saracho reapareció para hablar de su repentina salida de México / Instagram

Entonces sobre las causas que la orillaron a tomar esta decisión, dijo que no estaba lista para revelarlas: “Cancelamos el bazar y salí del país con mi familia porque creímos que era lo mejor para tranquilizarnos y dejar atrás el mal momento que vivimos. Agradezco su comprensión y apoyo. En cuanto esté más tranquila les contaré”, comentó.

Cabe recordar que en su comunicado inicial, la querida actriz mencionó: “Hemos decidido estar en Estados Unidos por el tema de inseguridad en México”, por lo que no se sabe si esto será temporal o ya comience una nueva vida en el país vecino.