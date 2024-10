Violeta Isfel revela fuerte motivo por el que no le habla a sus padres: “Deberían estar en la cárcel”

Hace unas semanas, la actriz Violeta Isfel sorprendió al público al revelar en un pódcast que ya no mantiene contacto con sus padres. Esta declaración generó un gran interés mediático y llevó a varios periodistas a buscarla para obtener más detalles sobre su distanciamiento.

Finalmente, en una entrevista transmitida por el programa De primera mano, la actriz decidió hablar más a fondo sobre el tema, señalando que su separación familiar obedece a una razón de peso. “Hay una razón fuerte para mi distanciamiento”, confesó.

Violeta Isfel habla de las críticas que ha recibido por el distanciamiento de su familia

Isfel, conocida por su papel de Antonella en Atrévete a soñar, admitió que ha enfrentado una oleada de críticas en redes sociales por su decisión de cortar lazos con su familia biológica. “He recibido mucho ‘hate’ por esa parte, porque dicen: ‘Ay, te dieron la vida y te vale’, ‘¿cómo te atreves?’”, compartió la actriz, mostrando su frustración ante las reacciones negativas que ha recibido.

Sin embargo, también reconoció que sus padres le enseñaron lecciones valiosas que la ayudaron a convertirse en la mujer que es hoy: “No todo fue malo, hay montonales de cosas que mis padres me enseñaron y gracias a esas bases también soy la mujer que soy ahora”.

Violeta Isfel revela fuerte motivo por el que no le habla a sus padres

Durante la entrevista, Violeta decidió hablar con franqueza sobre la razón detrás de su decisión, a pesar de las repercusiones que sus declaraciones podrían traer. “Esto es algo que no le he dicho a nadie, pero yo creo que es momento: la situación delicada por la cual tuve que tomar la decisión de soltar a mi familia biológica es que ambos deberían estar presos, los dos”, reveló.

Esta confesión sorprendió tanto al público como a los periodistas, dejando a muchos preguntándose sobre el trasfondo de tan contundente afirmación. Cuando se le pidió que ofreciera más detalles sobre lo sucedido, Isfel optó por no profundizar, señalando que se trata de un tema delicado.

“No puedo a lo mejor darte ya detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos”. Violeta Isfel

Violeta Isfel vio las red flags de la relación con sus padres, lo que la hizo tomar su decisión

La actriz relató cómo, con el tiempo, al llegar a una mayor madurez, comenzó a entender la realidad de su situación familiar y reconoció la necesidad de distanciarse para protegerse a sí misma y a su hijo.

“Hasta que llegó por ahí un detonante en donde ya estaban a 5, 4, 3, 2 de… es que no sé si denunciarlos o demandarlos, no tengo idea, porque no tengo claros los términos legales”, explicó.

Esta “sacudida”, según sus palabras, la llevó a reflexionar sobre su papel en la familia y a decidir que no permitiría que las decisiones de sus padres afectaran su vida y la de su hijo.

“Sí fue como darme cuenta de que yo no iba a permitir que sus propias decisiones vinieran a embarrar lo que a mí me ha estado tanto trabajo encontrar en mí misma primero y después construir esta maravillosa familia que he construido, al lado de mi hijo, primero, y después con mi esposo”, manifestó.

Ante las críticas, Violeta asegura que hizo mucho por sus padres como un último acto de amor

A pesar de la difícil relación con sus padres, Violeta dejó claro que nunca los abandonó sin apoyo y que en varias ocasiones intentó ayudarlos y agradecerles por lo bueno que hicieron por ella. “Por ejemplo, antes de comprarme una casa, se la compré a mi mamá”, relató la actriz, destacando el esfuerzo que hizo para brindarles estabilidad. Además, mencionó que trató de ayudarlos con terapia y les propuso resolver los problemas familiares para poder continuar con la relación. Sin embargo, sus padres no estuvieron dispuestos a hacer cambios. “Ellos se cerraron muchísimo”, lamentó.

Isfel expresó que, aunque la relación con su familia biológica ha sido un reto, la experiencia también le ha permitido enfocarse en la construcción de una familia propia. Ahora, la actriz encuentra paz y fortaleza en el vínculo que ha creado junto a su hijo y su esposo, dejando claro que, a pesar de los obstáculos, ha logrado construir una vida estable y amorosa lejos del pasado familiar.