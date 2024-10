Violeta Isfel exhibe a Brenda Asnicar: ¡La bloqueó en redes! ¿Guerra de ‘Divinas’?

En una reciente entrevista, la actriz Violeta Isfel sorprendió a los millennials al compartir que Brenda Asnicar la bloqueó en redes sociales, lo que por ende, le impide comunicarse con ella.

Brenda Asnicar, famosa por su papel de Antonella en la telenovela argentina ‘Patito feo’, inició su carrera a los 11 años, mientras que Violeta Isfel interpretó a Antonella en la versión mexicana del mismo melodrama que llevó por nombre ‘Atrévete a soñar’. A pesar de la conexión que comparten por estos icónicos personajes, la comunicación entre ellas parece haberse vuelto complicada y aparentemente sin razón, pues entre ellas no se conocen a pesar de que están unidas gracias al personaje que interpretaron cada quién en su país.

“Traté de escribirle por Instagram y descubrí que me tiene bloqueada porque no la encuentro. No sé si me odia, porque ni siquiera la conozco”, expresó Violeta, revelando su sorpresa ante el bloqueo de la actriz argentina.

¿Brenda Asnicar podría estar en los 2000’s X Siempre?

La intención de Violeta era invitar a Brenda a unirse al ‘2000’s X Siempre’, donde el elenco de ‘Atrévete a soñar’ se presenta junto a otros artistas de la época.

“Yo le dije a Bobo Producciones que me dejaran mandarle un audio y decirle ‘mana, yo te admiro como Antonella, por favor ven, hay que estar juntas en el escenario, hacemos cooperacha para pagarte’”, confesó.

Brenda Asnicar fue la Antonella original / Redes sociales

Pero Violeta explicó que el equipo que hace el show pudo establecer contacto con ella y simplemente era imposible que se presentara en México como la líder de ‘las Divinas’ debido a que cobraba mucho. “Pero Bobo me explicó que ella quería cobrar demasiado”, añadió lamentando que la actriz original del personaje emblemático no pudiera estar con ellos en este concierto tan especial para toda una generación.

A pesar de la situación, Isfel mantiene la esperanza de que algún día podrá conocer a Brenda y expresarle su admiración. “Sería un sueño vernos juntas, pero no sucede”, concluyó.

Brenda Asnicar homenajea a Antonella

Esto no quiere decir que Brenda Asnicar no quiera revivir a Antonella pues en contraste, se ha presentado junto a Laura Esquivel, quien era ‘Patito’ en la versión argentina, es decir, el personaje que representó Danna Paola en la telenovela mexicana.

Las actrices revivieron a sus personajes en el Festival Teenage Dream Part en Italia en donde le cambiaron la letra a su canción más emblemática, la de las ‘Divinas’ (aunque Patito era de las Populares) y le cambiaron la letra ya que en lugar de decir “feas” ahora dijeron “perras”.

Además, en su proyecto personal, Brenda reversionó la canción ‘Quiero, quiero’ incluyéndola en su canción ‘Femme Fatale’, misma que se volvió viral en redes sociales porque la gente se impresionó de ver lo hermosa que se ve la ‘Divina’ actualmente.

