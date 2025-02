Fofo: Vlad Ruso, el influencer, revela detalles inéditos de su pelea: “Me mandó a sus escoltas”

Hace un par de semanas, Rodolfo ’N’ fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio. Además, deberá pagar 277 mil 400 pesos como parte de reparación del daño, así como una multa de 67 mil 307 pesos.

Recordemos que, en febrero de 2024, el influencer experto en artes marciales golpeó a Edith ‘N’, una mujer de 52 años, el doble que la de él, en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, tras un incidente de tránsito.

Luego de la reacción del creador de contenido, en redes sociales han revivido diversas polémicas que protagonizó en el pasado. Tal como sucedió con el también influencer Vladislav Klimovich, mejor conocido como Vlad Ruso.

Vlad Ruso habla de su pelea con Fofo / IG: @vladk.ruso

¿Qué pasó entre Vlad Ruso y Fofo?

Luego de que se volviera viral el video en el que Rodolfo ’N’ fue rapado en el nuevo penal de Texcoco, Vlad dio a conocer cómo fue su experiencia con Fofo.

A través del pódcast de ‘Gusgri, Ruso comentó que la idea de una pelea entre ellos surgió después de una “jugosa” oferta de dinero. Según el influencer, una empresa deportiva los contactó y les externó la idea de que se enfrentaran a cambio de 50 mil pesos para ambos.

Fofo ‘N’ / Redes sociales

Aunque inicialmente pensó que sería una actuación, notó que Fofo se lo tomó muy en serio. Fofo es experto en artes marciales. Incluso ganó un título en un competencia pero se lo retiraron

“En el contrato decía ‘fingir una pelea’. Yo no conocía a la persona de Fofo, platicar con él jamás. Hicimos los videos tirándonos caqui....a. Llega el día del evento. Lo veo en el elevador y le digo: ‘Qué onda, bro, ¿listo para la madr…que nos vamos a dar?’ y el otro: ‘Deja de hablarme porque estoy empu… contigo’. El vato sí lo tenía bien metido que era real”. Vlad Ruso

Vlad Ruso habla de su pelea con Fofo / IG: @vladk.ruso

Fofo mandó escoltas a lastimar a Vlad Ruso antes del enfrentamiento “actuado”

Eso no es todo, Vlad confesó que Fofo se tomó tan en serio la pelea que llevarían a cabo, en ese momento, que envió a sus escoltas a lastimarlo, sin importarle que estaba junto a su esposa. Esto, solo para hacer contenido.

“Luego me enteré de que ese día mandó a los escoltas a la habitación de mi hotel que según a madrea… Ahí estaba yo con mi esposa. Tocaron, él estaba grabando bien farandulero diciendo que no quería salir por miedoso, pues no manches. Yo, con mi esposa y ese mocoso con dos vatos gigantes, zafo”, agregó.

En cuanto al enfrentamiento, Vlad subrayó que Rodolfo ’N’ lo agredió mucho antes de que el réferi iniciara la pelea. ¡Señaló que hizo trampa!

Vlad Ruso habla de su pelea con Fofo / IG: @vladk.ruso

“El vato desde el inicio hizo trampa. Me metió unos madra…, cuando estábamos hablando con el réferi todavía ni empezaba y me metió unos madra…”, dijo.

Sin embargo, él le pidió que “hicieran más show”: “Le digo: ‘Bro, te voy a soltar, hay que dar más show. Somos la pelea estelar. ¿Cómo que se va a acabar en el primer round’. Lo solté. Me metió un madra... Me agarró igualito como yo lo agarré, pero no me soltó. Yo se la perdoné. Él no me la perdonó. No pasa nada. Así son los deportes. Vio la oportunidad, ganó, ch… por él”.

Fofo / Redes sociales

Vlad Ruso invitó a Rodolfo ’N’ a su pódcast antes de que fuera arrestado

Tiempo después, Vlad apuntó que invitó a Fofo a su pódcast. Incluso, ya estaban en los últimos detalles, pero cometió el delito en contra de Edith ’N’.

“Ya estábamos checando los vuelos, últimos detalles. Iba a venir con su novia y al día siguiente sale toda la polémica y deja de contestar mensajes. ¿Cómo que lo arrestaron? Ya no se supo nada. Es lo último que supe de él... qué gacho lo que le está pasando, pero qué majadería hizo. A lo que veo en las noticias, parece que la revancha va a ser en 48 años. Nos vamos a agarrar a bastonazos... sí iba a haber revancha” Vlad Ruso

En abril de 2024, Viral Fight la organización de artes marciales mixtas, anunció que le retiraba el título que había obtenido tras vencer a VladK Ruso en diciembre de 2023 en el Stage show center de Guadalajara, Jalisco. Alegó que esos comportamientos eran contrarios a los valores de la organización por lo que ya no sería Campeón Viral Fight.

Al momento, se desconocen más detalles del caso de Fofo. Recordemos que Rodrigo Márquez, hermano del influencer, reveló que apelarán por su sentencia.

Así lo dijo Vlad: