Magaly Chávez acude a una audiencia por la denuncia penal que interpuso contra Alfredo Adame

Magaly Chávez, cansada de los insultos que ha recibido a lo largo de un año, asistió a una audiencia sobre el proceso legal que tiene en contra de su expareja, Alfredo Adame, quien ha hablado mal de ella en diversas ocasiones.

La también influencer señaló a su salida de los juzgados del Reclusorio Norte: “Yo no quiero ninguna reparación económica. Lo que sí es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La juez yo creo que próximamente nos estará dando buenas noticias”.

La actriz dijo que acatará lo que dicte la juez: “Yo voy a hacer lo necesario para que el señor pague. Y no es que me guste verlo en la cárcel, es que es lo que necesita. Porque no puedes pasar cosas que son ya muy fuertes”.

Magaly comentó que quiere que esto sea un precedente para otros casos de violencia: “Esto va a hacer que muchas mujeres hablen. Que muchas mujeres se defiendan. Porque a esta persona ya se le dijo de las mejores formas y no entiende. Entonces ahora vas con las leyes. Si no entiendes por las buenas, lo vas a hacer por las malas”.

Al preguntarle sobre la actitud que ha tenido Wendy Guevara por los comentarios que ha hecho Alfredo en su contra, Magaly expresó: “La felicito por mantenerse al margen y no meterse con ese señor. Porque al hacerlo es meterte en la cueva del lobo. Mis respetos para Wendy”.

Incluso comentó que tendrán una próxima audiencia a finales de febrero para continuar con este proceso.

Magaly Chávez solo quiere que Alfredo deje de hablar de ella / Instagram: @magaly_chavezoficial

¿Cómo fue la relación entre Magaly Chávez y Alfredo Adame?

A principios del 2022, Magaly Chávez y Alfredo Adame dieron a conocer que habían comenzado una relación amorosa. Durante su romance, ambos expresaron su intención de querer casarse y hasta de tener una familia.

Sin embargo, su amor duró poco, pues en mayo del mismo año, ambos culminaron su noviazgo tras su participación en el programa Soy famoso ¡Sácame de aquí! Desde la ruptura, Alfredo ha arremetido en contra de la creadora de contenido en diversas ocasiones e incluso la ha acusado de haberle mentido con respecto a su género.

Debido a esta situación, Magaly interpuso una denuncia en contra de Adame para que dejara de difamarla.

