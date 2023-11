Natalia Alcocer niega sufrir maltrato por parte de su novio, Michael Cohn ¿Y el polémico video en vivo?

El pasado 21 de noviembre, Natalia Alcocer dio mucho de qué hablar a raíz de una transmisión que realizó en compañía de su pareja y padre de su hija, Michael Cohn. En el video en vivo ambos protagonizaron una acalorada discusión.

En dicho clip, se puede escuchar cómo la presentadora, aparentemente, acusa a su pareja de violentarla psicológicamente. Incluso, aseguró que la familia Cohn le pasa información a su expareja, Juan José N, con quien actualmente sostiene una batalla legal.

“Así es como se vive la violencia. No te tienen que golpear, no te tienen que hacer nada… Así es como te despedaza. Despedaza a los tuyos, a tu alrededor. Voy a demostrar, porque están las pruebas, como la familia de Michael ha estado en contacto con esta persona. Ahorita Michel fue el que hizo el ‘en vivo’, seguro se va a quedar grabado”. Natalia Alcocer

Tras la polémica que provocó esta pelea y la ola de críticas en contra de su novio, la también exparticipante de Survivor México aclaró que, en dicha transmisión, no se refería a Michael, sino a su exesposo, quien continúa violentándola.

“Yo quiero aclarar que cuando me refiera a la violencia psicológica es lo que sigo viviendo por parte de mi expareja, de mi agresor, porque sigue habiendo ataques. Seguía acosándome, seguía mandando a su abogado afuera de mi casa”, manifestó en entrevista para La mesa caliente.

De acuerdo con Alcocer, en el momento del live estaba sumamente enojada por todo el acoso que ha recibido ella y su familia de perfiles falsos creados por Juan José N y su nueva novia.

“Empiezan a hacer cuentas falsas. A subir mentiras. A violentarme a mí. A violentar a Michael. Ha llegado a lo más preciado que es mi familia. Es lo que deshizo todo. Lo que explotó este live”, indicó.

Si bien no quiso profundizar en detalles sobre el estado actual de su relación, mencionó que Michael se ha visto sumamente afectado con todo el acoso que ha recibido en redes sociales.

Para finalizar, aseguró que su actual suegra la “traicionó” al compartir información importante con gente cercana a su expareja y le duele que Cohn no haga nada al respecto.

“Vi unos mensajes por parte de la mejor amiga de la mamá de Michael, comunicándose con estas cuentas. Para mí, es una traición. El hecho de que él diga que no está pasando información, no me parece. Es algo que yo le reclamé. Él también está cansado”, concluyó.

Natalia Alcocer afirma que el acoso de su ex ha afectado su relación / Instagram: @nataliaalcoceroficial

