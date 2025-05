¿Lupita D’Alessio está enferma? La ‘Leona dormida’ comparte alarmante mensaje: “El último año para mí”

A casi una semana del exitoso concierto que dio en el Zócalo de la CDMX, con motivo del Día de las madres, Lupita D’Alessio enciende las alarmas con preocupante mensaje en redes sociales.

Y es que la cantante ha pasado meses complicados. A finales de marzo de 2025, fue hospitalizada de emergencia, y tuvo que suspender las presentaciones que tenía programadas en el salón de eventos ‘La maraka’, en la Ciudad de México.

En aquel entonces, se aclaró que había sido por un tema respiratorio, pero que ya se estaba recuperando. Tras ser dada de alta, la llamada ‘Leona dormida’ regresó a su residencia en Cancún a descansar.

Lupita D’Alessio / IG: @soylupitadalessio

¿Cuál es el estado actual de salud de Lupita D’Alessio? Esto dijo Javier Ceriani

Si bien tanto la cantante como su equipo dejaron claro que todo estaba bien, el periodista Javier Ceriani reportó en su momento que Lupita estaba lidiando con problemas en el colón.

Incluso, el también comunicador informó que la celebridad dio su concierto en el Zócalo con pañal y una sonda para hacer sus necesidades básicas. De igual forma, señaló que, presuntamente, había personal médico tras bambalinas, en caso de que algo llegara a salir mal.

Pese a lo dicho por Javier, Lupita y su equipo han insistido en que ya superó sus complicaciones médicas. La propia famosa ha calificado todas las especulaciones como “una manera de desprestigiar, no al artista, sino al ser humano, sin fundamentos”.

Por otra parte, una persona que trabaja con ella dijo: “Lupita está en perfecto estado de salud. Se ha estado cuidando más de un mes para poder presentarse en el Zócalo y los demás conciertos que tiene en Estados Unidos”.

Lupita D’Alessio / Redes sociales

¿Lupita D’Alessio está enferma? Este es el alarmante mensaje que compartió en redes sociales

Hace apenas unas horas, la intérprete de ‘Hoy voy a cambiar’ usó su cuenta de Instagram para publicar un enigmático mensaje, en el cual reflexiona sobre todo lo que se ha dicho acerca de su salud en los últimos meses.

“He estado pasando muy duros momentos, han sido momentos de tristeza y desilusión, he sido el blanco perfecto para mucha gente. Desde que salí del hospital, todos hablan mentiras, calumnias e inventos con historias increíbles. De verdad se necesita nacer para decir esas mentiras con ese descaro y cinismo. Hasta ahora me callé, pero quiero decirle a toda esa gente que habla que estoy sana”, indicó.

Aunque reiteró que estaba bien, algo que llamó la atención de los fanáticos fue que afirmara que “este era el último año para ella y su música”, algo que fue interpretado como una señal de un posible retiro de la industria artística.

Lupita D’Alessio “He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, ha estado sanado porque él es mi pastor y a él le debo estar con vida y seguir cantando. Amigos, este es el último año para mí y mi música”

¿Lupita D’Alessio se retira de la música en 2025?

Por si su misteriosa frase fuera poco, Lupita D’Alessio agradeció el apoyo de todos sus fanáticos en sus 54 años de carrera ininterrumpida.

“Los amo y gracias por tantas muestras de amor para mí, persona de todas las generaciones, en estos 54 años ininterrumpidos en la música. Gracias y créanme ha sido un viaje maravilloso de muchos colores, pero Uds. el pueblo de México me han hecho con su amor”, concluyó.

Hasta el momento, la famosa no ha dado más detalles sobre su posible retiro. No obstante, esta no es la primera vez que habla de este tema. Previo a su concierto en el Zócalo, manifestó que le gustaría despedirse de los escenarios con un último concierto en el Auditorio Nacional.

