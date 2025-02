Querida conductora de TV sufre parálisis facial en vivo y es hospitalizada de emergencia

Pamela Díaz, reconocida conductora chilena y figura del programa ‘Hay que decirlo’ de Canal 13, vivió un impactante episodio en vivo que alarmó a la audiencia y sus compañeros.

Durante la transmisión, la presentadora comenzó a notar una extraña sensación en su rostro, lo que resultó ser un cuadro de parálisis facial. A pesar de haber sentido molestias previas, decidió continuar con su rutina, sin imaginar la gravedad de la situación.

Pamela Díaz habla de sus síntomas y preocupa en plena transmisión

En medio de la trasmisión, Pamela reveló que dos días antes del incidente ya había notado algo inusual: “Cuando llegué a Chile, le dije a la Vero que sentía algo extraño, que cuando hablaba se me iba la boca para un lado”, confesó. Sin embargo, minimizó los síntomas y optó por seguir con su agenda.

Durante el programa, el malestar se hizo evidente. Al intentar leer una mención publicitaria, su lengua se dobló y tuvo dificultades para hablar. “Cuando leía recién la mención de Hites, por ejemplo, se me dobló la lengua. Y cuando me río también”, expresó la conductora en vivo.

Sus compañeros, preocupados, le pidieron que sonriera frente a la cámara, y fue entonces cuando todos notaron la parálisis facial.

Pamela Díaz abandona el set y es hospitalizada

Tras la preocupación generada en el set, Pamela fue trasladada de urgencia a una clínica cercana para ser evaluada por especialistas. Según informaron fuentes médicas, la parálisis facial puede ser un síntoma de estrés extremo u otros trastornos neurológicos.

Afortunadamente, luego de recibir atención médica y tras unos días de reposo, Pamela compartió una actualización sobre su estado de salud en redes sociales.

Además, relató que, a pesar de las advertencias de su equipo, inicialmente no tomó en serio los síntomas hasta que en la mención se dio cuenta que las cosas no iban “normal”. “Yo por lo general me tomo las cosas a la ligera. Nunca me sentí enferma ni que me pasó algo, solo que se me había bajado un poco el labio”, explicó.

En redes sociales se mostraron preocupados pero ¡ya regresó a la televisión!

El incidente causó gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores de Pamela mostraron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo. Videos del momento exacto en que se manifestó la parálisis facial se hicieron virales.

Tras unos días de descanso y seguimiento médico, la conductora regresó a ‘Hay que decirlo’ para continuar con su trabajo y agradeció a todos sus fans que estuvieron pendiente de ella.

“Gracias a todos por su preocupación. Ya me siento mucho mejor y lista para seguir adelante”, expresó Pamela en su esperado regreso al programa.