Sergio Mayer le responde a Wendy Guevara tras exponerlo: “Yo sé que de eso vive”

Le llueven las polémicas a Wendy Guevara, no solo enfrenta ataques por parte de Alfredo Adame, sino que también tiene una polémica a la par con Sergio Mayer.

Todo surgió cuando Wendy Guevara confesó en una entrevista con Adela Micha, que había conocido otra cara de Sergio Mayer una vez que estaba en negociaciones con Televisa, pues al parecer él se habría querido aprovechar de la fama de la influencer y ganar dinero a costa de ella haciéndole firmar contratos y dejando a un lado a su equipo de trabajo para él tener el control sobre ella y su carrera.

Sus declaraciones se volvieron virales y por eso Sergio Mayer ya reaccionó a través de una transmisión en vivo en TikTok donde le cuestionaron sobre el tema.

Sergio Mayer responde a las declaraciones que hizo Wendy Guevara en el programa de @Adela_Micha



“Si quiere Views, vamos a darle Views, de eso viven” pic.twitter.com/RYJW5vbrLo — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 20, 2024

“Si quieren views (vistas) vamos a darles views. Yo sé que de eso vive, pero si quiere views vamos a darles”, indicó.

Tranquilamente, Sergio se dijo convencido de que podrá arreglar esta situación con la integrante del team infierno una vez que tengan comunicación, “Yo estoy convencido que Wendy se va a conectar conmigo y que va a poder (aclarar) todas esas acusaciones que de alguna manera hizo en las entrevistas y lo podemos platicar y no es un tema de discusión sino simplemente aclarar las cosas, así que yo estoy puestísimo”, comentó.

Wendy Guevara fue la ganadora de La casa de los famosos México / Liliana Carpio

¿Cómo expuso Wendy Guevara a Sergio Mayer?

En la entrevista, Wendy comentó que en una ocasión acudió a una cita en Televisa, pero Sergio la regañó con el afán de enseñarle cómo eran las cosas en la industria.

“Yo nunca lo había visto así. No quería hacer chisme, pero es lo que pasó… Entro a su oficina y a mí se me había desabrochado un botón. Se me rompió, y le digo: ‘Ya vine, Sergio. ¿Qué pasó?; (le respondió) ‘¡No manches! Ve cómo vienes. Fíjate para la otra cómo vienes’... pero yo lo vi como otra persona”, comentó.

Y además quiso hacer a un lado a su equipo de trabajo con el propósito de tener el control de su carrera al hacerle firmar unos contratos, “De una vez te digo, dile a tu mánager que no tiene que ver nada él; todo lo tienes que ver conmigo. Dímelo a mí. Es lo único que te voy a decir”, le dijo.

Tras varias incomodidades, Wendy tomó la decisión de volver a hablar con los ejecutivos de Televisa para que decirles que Mayer no tendría nada que ver con sus contratos, y prefirió que no le ayudara, pero esto les hizo alejarse.

“Desde el día que dije eso de Sergio, ya no hemos hablado él y yo en el grupo (de WhatsApp que tiene el team infierno), pero de verdad le tengo un cariño por todo lo que pasamos en la casa”, comentó.

Este tema ha generado opiniones de los internautas, quienes han expresado su apoyo a Wendy.