Frida Sofía cancela su participación en ‘La casa de los famosos’ por problemas con la ley

Aunque el nombre de Frida Sofía ya había sido confirmado tras el comercial que Telemundo lanzó este jueves para promocionar la cuarta temporada de La casa de los famosos Telemundo. Gustavo Adolfo Infante acaba de confirmar que la hija de Alejandra Guzmán no estará en el reality.

Recordemos que a inicios de enero, el periodista de espectáculos filtró que Frida Sofía había aceptado participar en este reality show de Telemundo que está pocos días de estrenar temporada.

Frida Sofía aparece en comercial de La casa de los famosos. / Captura de pantalla

“Tengo una noticia bomba de ultimo momento. Yo no daba crédito, pero sí, Frida Sofía se echó para atrás en su participación en La casa de los famosos ”, dijo Gustavo Adolfo en su canal de YouTube. Gustavo Adolfo Infante

Frida Sofía ya estaba lista para viajar a México

Gustavo Adolfo mencionó que Frida Sofía negoció con la producción; pidió que su ex Christian Estrada no entrara y se le cumplió.

La joven estaba lista para viajar y llegar a México este domingo, pero todo cambió de golpe por una situación ajena a ella.

“Telemundo la daba por hecho. Ya hasta salió en el comercial, donde aparecía Frida Sofía que era la gran sorpresa de este elenco y hoy me cuentan mis contactos que (Frida Sofía) no va”. Gustavo Adolfo Infante

¿Por qué Frida Sofía se arrepintió de estar en La casa de los famosos?

De acuerdo con la informacion compartiada por Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía no puede venir a México debido a que ha tenido algunos problemas con la ley en Estados Unidos (país donde radica desde hace más de 10 años) y su situación migratoria no le permitió viajar a México.

“Frida no puede venir a México por su situación migratoria. Ella es mexicana pero tiene la nacionalidad americana y me han dicho que tiene demandas, porque se peleó con una vecina. En otra ocasión la cacharon manejando en estado de ebriedad. Tiene problemas con la ley. Por eso no puede venir”, concluyó el periodista, quien no reveló más detalles al respecto de su situación migratoria.

En diversas ocasiones, Frida Sofía ha dicho que no quiere saber nada de la dinastía Pinal / Facebook: Frida Sofía Oficial

Finalmente, Gustavo Adolfo lamentó que Frida Sofía no forme parte de este elenco, pues asegura que era una de las celebridades más esperadas y que seguramente iba dar mucho contenido en La casa de los famosos.