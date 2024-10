Karol Sevilla manda fuerte indirecta a Emilio Osorio tras confirmar su romance con Diego Monroy

Recientemente, Karol Sevilla, famosa por su papel en Soy luna, fue vista en una actitud cariñosa con Diego Monroy, futbolista del Club América. Durante una entrevista con Paola Rojas, la cantante finalmente rompió el silencio y confirmó la relación.

Al ser cuestionada sobre su cercanía con el joven deportista, Karol reaccionó con una sonrisa y comentó: “Hay amor, estamos muy felices. El amor es de la patada. Es un Águila. Confirmamos, estamos muy felices y muy contentos, viviendo nuestra relación en privado, bueno ya ni tan privado, pero estamos muy contentos.”

Con estas palabras, la cantante dejó claro que está disfrutando de esta nueva etapa amorosa con Monroy. Las redes sociales estallaron con comentarios y felicitaciones, y no faltaron quienes recordaron su anterior relación con Emilio Osorio, quien actualmente mantiene un noviazgo con Leslie Gallardo.

Durante la entrevista en el programa Hoy, Diego Monroy le hizo una sorpresiva aparición a Karol Sevilla con un gran ramo de rosas rojas, lo que dejó a la cantante visiblemente emocionada y nerviosa.

Diego se identificó como el “fan” que le llevó las flores, demostrando públicamente su afecto. Aprovechando el momento, Karol lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Emilio Osorio:

“Te puedo decir que estoy muy feliz, creo que por primera vez en mi vida encontré una persona que me suma y no me resta, es un caballero”.