Carlos Guerrero ‘Warrior’ anuncia el nacimiento de su segunda hija y enternece a redes sociales

La mañana de este martes 4 de noviembre, el comentarista deportivo Carlos Guerrero, mejor conocido como “Warrior”, sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su segunda hija. A través de redes sociales, él y su pareja, Gisela Muñoz, confirmaron la llegada de su bebé, quien se suma a esta familia que ha mostrado cada etapa de su crecimiento ante sus seguidores. La noticia generó interés entre fanáticos y colegas del deporte y el entretenimiento, quienes han seguido de cerca la etapa profesional de Guerrero, especialmente después de su participación en Survivor México 2025.

Te puede interesar: La Divaza captado con el ex del productor Dio Lluberes ¡muy juntitos!, según Chisme no like

Carlos Guerrero y Gisela Muñoz volverán a ser papás. / Instagram: @carloslguerrero

¿Quiénes conforman la familia de Carlos Guerrero “Warrior”?

La familia de Carlos Guerrero comenzó a tomar forma en febrero de 2023, cuando nació su primer hijo. Desde entonces, el pequeño ha aparecido en algunas publicaciones de la pareja, quienes han compartido momentos cotidianos en redes sociales.

Previo al estreno de la sexta temporada de Survivor México, ‘Warrior’ anunció junto a su pareja que se convertirían en padres nuevamente, lo cual fue recibido con entusiasmo por parte del medio deportivo y del público. Durante el segundo embarazo, la pareja compartió imágenes y videos del día a día, mostrando consultas médicas, avances y momentos familiares.

Te puede interesar: El productor Dio Lluberes revela detalles sobre su compromiso y próxima boda

Carlos Guerrero y su esposa / Instagram

¿Cuánto tiempo llevan juntos Carlos Guerrero, ‘Warrior’, y Gisela Muñoz?

Carlos Guerrero, ‘Warrior’, y Gisela Muñoz comenzaron su relación en 2019. Desde ese momento, la pareja ha compartido viajes, proyectos laborales y diversas etapas personales. A lo largo de estos años, han sido seguidos atentamente por usuarios en redes, quienes han mostrado interés en su evolución como pareja.

Su relación ha ganado relevancia debido a su presencia constante en el mundo del espectáculo y el deporte televisivo en México. En redes sociales, ambos suelen publicar fotografías en eventos, celebraciones y aniversarios, lo que ha permitido a sus seguidores acompañarlos virtualmente en la construcción de su familia.

Te puede interesar: ‘Survivor México 2025’: T-Rex enciende las alarmas por fuerte lesión ¿Abandona el programa?

Carlos Guerrero / Instagram

¿Cómo anunció Carlos Guerrero el nacimiento de segundo bebé?

El anuncio del nacimiento de la segunda hija de Carlos, ‘Warrior’, Guerrero y Gisela Muñoz se realizó mediante fotografías compartidas en redes sociales, donde se pueden apreciar las primeras imágenes de la bebé y la emoción de los padres en el hospital. El comentarista publicó mensajes agradeciendo las muestras de cariño y los buenos deseos que comenzaron a llegar minutos después de compartir la noticia.

Desde que se confirmó el embarazo en abril, Guerrero mostró fragmentos del proceso, incluyendo momentos en casa, preparativos y reacciones de su familia. El público que lo sigue desde su trabajo en televisión y realities ha respondido con comentarios y mensajes de felicitación.

Te puede interesar: ‘Survivor México 2025': Primer programa y ¿cacharon a unos participantes en plena pasión?