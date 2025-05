‘Survivor México 2025’: T-Rex enciende las alarmas por fuerte lesión ¿Abandona el programa?

La nueva temporada de ‘Survivor México’ tuvo a su primera lesionada con Alejandra Toussaint y su rostro desfigurado, pero esta vez T-Rex preocupa por una lesión que lo podría dejar fuera de la competencia. ¿Qué le pasó?

Descubre a los participantes confirmados y detalles de "Héroes vs. Villanos"

Alejandra Toussaint queda con el rostro desfigurado en primer día de ‘Survivor México 2025'

La nueva temporada de ‘Survivor México’ arrancó este lunes 28 de abril y desde el primer día tuvo una lesionada. Alejandra Toussaint, actriz de 39 años conocida por su participación en ‘El señor de los cielos’, explicó que durante la exploración de su campamento sufrió un incidente con avispas:

“Llegamos al campamento y yo me fui a reconocer toda el área de naturaleza, pero no sabía que era la época en que las avispas están construyendo sus avisperos y están super agresivas. Claro, mis primas me agarraron, me hicieron la novatada y ahora me dejaron toda golpeada”, declaró la ‘chamana’, miembro de ‘Los villanos’.

Gracias a este pequeño incidente que le dejó el rostro un poco desfigurado, la sobreviviente no pudo participar en la prueba para ganar los alimentos de la primera semana. No obstante, demostró su astucia y arte del engaño al conseguir el fuego para su equipo, a costa de Esmeralda, la ganadora de ‘Survivor México’ del año pasado.

Rostro de Alejandra Toussaint

¿Qué le pasó a T-Rex en el segundo día de ‘Survivor México 2025'

El segundo día de ‘Survivor México 2025', ‘Héroes y Villanos’ se enfrentaron a nuevas pruebas para conseguir más beneficios. Sin embargo, durante de una de ellas un ‘Héroe’ terminó lesionado y encendió las alarmas.

Se trata de ‘T-Rex’, Eduardo Guerrero, quien fue trasladado al hospital luego de sufrir una lesión en el bíceps izquierdo durante el primer enfrentamiento de contacto contra otro sobreviviente.

En el duelo por las herramientas para mejorar el refugio, T-Rex trató de evitar que Kenta Sakurai derribara su tótem, pero un mal movimiento en el forcejeo le dejó el brazo izquierdo lastimado, al grado de no poder extenderlo. Pronto fue atendido por el cuerpo médico del reality y se le indicó que necesitaría un ultrasonido para obtener un diagnóstico completo.

‘Survivor México 2025' comenzó sus grabaciones hace unas semanas, por lo que ya han circulado spoilers, entre ellos que durante los primeros días habría varios lesionados, pues además de T-Rex, Julieta Grajales de la tribu de ‘Villanos’ también se hirió durante una prueba al cortar su pierna con un trineo. Aún no se sabe si T-Rex abandonará la competencia, pero se espera que Carlos Guerrero ‘el Warrior’ actualice su estado en el programa de esta noche.

¿Quiénes ganaron el segundo día de ‘Survivor México 2025'?

Los ganadores de las competencias por un huerto y herramientas en el segundo día de ‘Survivor México 2025', de nueva cuenta fueron ‘Los Héroes’.

Para la primera competencia tuvieron que trabajar en parejas a lo largo de 5 rondas en una prueba de velocidad, equilibrio y agilidad mental para armar un rompecabezas. En un principio parecía que ‘Los villanos’ ganarían, pero sus oponentes les dieron la vuelta de la mano de las duplas de Segio y Andrea; Aranza y Pablo; y Beng y Sergio.

En el segundo reto, los sobrevivientes se enfrentaron en su primera prueba de contacto, misma en la que T-Rex sufrió su lesión. Pese a esto, ‘Los Héroes’ consiguieron derribar los tótems de sus adversarios en cuatro rondas gracias a Rasta, Sergio, Toñita y Beng.

‘Survivor México’ se transmitirá de lunes a viernes a las 19:30, a través de Azteca Uno o la app de TV Azteca en vivo, misma en la que puedes votar por tu tribu favorita.