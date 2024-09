Ashley de Ha*Ash rompe en llanto en pleno concierto: “No la estoy pasando del todo bien"; ¿ruptura amorosa?

Ashley Grace Pérez Mosa, vocalista del dúo ‘Ha*Ash’, soprendió a sus fans en pleno concierto. Entre lágrimas, aseguró que está enfrentando un difícil momento en su vida personal.

El pasado 6 de septiembre, el dúo se presentó en el escenario del Auditorio Citibanamex de Monterrey como parte de su gira ‘Haashville’. Ambas cantantes deleitaron a sus fans con sus mejores éxitos. Sin embargo, lo que causó sorpresa fue la reacción de Ashley al interpretar uno de sus famosos temas.

¿Qué le pasó a Ashley Grace de ‘Ha*Ash’?

Todo inició muy bien, hasta que llegó el momento de interpretar la canción ‘¿Qué hago?’, la cual ha sido considerada como un himno al desamor.

En este instante, Ashley sorprendió a todos con un desgarrador discurso, el cual no pasó desapercibido en redes sociales. ¡Rompió en llanto!

“Ahorita, digamos que no la estoy pasando del todo bien, pero estoy bien... Cuando estás en un momento (difícil) y no sabes si vas a salir de esa soledad, si hay alguien pasando por lo mismo esta noche. Esta canción a mí me ha ayudado a salir de muchos corazones rotos, porque me hace saber que no estoy sola”.

Ashley

Agregó: “Si hay alguien pasando por lo mismo esta noche les entrego esta canción”.

Cibernautas brindan apoyo a Ashley tras concierto en Monterrey

Algunos usuarios en redes sociales captaron este desgarrador momento, el cual no tardó en hacerse viral en la plataforma de Tiktok.

Aunque se desconoce si Ashley está atravesando por una ruptura amorosa, ya que siempre ha sido muy mesurada en su vida privada, cibernautas no tardaron en expresar su contundente apoyo.

“Si ella está sufriendo, que más me espera a mí que soy una simple mortal”, “Casi lloro con ella cuando dijo eso”, “Hasta las Ha*ash lloran con sus propios temas”, “Te entiendo Ashley, tú puedes reina”, “Si esa reinota llora por amor, cómo diablos no lo haré yo”, “Nunca había visto a Ashley tan vulnerable”, “Te amo Ashley”, “Eres una reina, que no se te olvide”, fueron algunos comentarios”.

Al momento se desconoce el motivo por el cual Ashley Grace rompió en llanto en pleno concierto. Sin embargo, en redes apuntan que se trataría de una ruptura amorosa.

Así fue el momento: