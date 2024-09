Chiquis confiesa haber visitado a su padre en prisión a pesar haber abusado de ella

Chiquis, hija de la fallecida Jenni Rivera sorprendió a sus seguidores al confesar que hace semanas visitó a su padre, José Trinidad ‘Trino’ Marín, en prisión.

Recordemos que Trino Marín se encuentra cumpliendo una cadena de 31 años por abusar sexualmente de sus hijas Chiquis y Jacquie, además de la hermana de Jenni, Rosie Rivera cuando todas eran tan solo unas niñas.

A pesar de la complicada situación familiar por lo sucedido, la cantante tomó la decisión de reencontrarse con su padre el pasado 6 de julio, antes de su boda con Emilio Sánchez.

Chiquis revela cómo fue reencontrarse con su padre Trino Marín antes de su boda

Chiquis ha sido muy abierta sobre su vida personal, en particular sobre los desafíos que ha enfrentado tras las traumáticas experiencias de su infancia. Sin embargo, recientemente sorprendió a la prensa al compartir detalles sobre un acontecimiento particularmente emotivo: el reencuentro con su padre, Trino Marín, antes de su boda.

“Me preocupa mucho platicar sobre este tema, es algo muy delicado, pero es parte de mi vida. Yo ya no quiero molestar la vida de él, quiero que él esté tranquilo, pero sí era importante para mí antes de tomar ese paso a casarme”, reveló la cantante y empresaria en una reciente entrevista.

Para Chiquis, reencontrarse con su padre no fue una decisión fácil. A pesar de que este hombre causó tanto dolor en su vida, sentía que necesitaba cerrar ese ciclo antes de avanzar en una nueva etapa personal.

La cantante aseguró que enfrentó el momento con mucha valentía, pero también con el apoyo emocional de su hermana: “Si fue algo muy fuerte. Sí sentí miedo, gracias a Dios estuvo mi hermana conmigo”.

Agregó: “Cuando lo vi a él fue algo muy raro. Yo sé que va a haber personas que no están de acuerdo. Cerré ese ciclo. Me sentí muy bien. Sentí una paz tan bonita”.

La intérprete también enfatizó que este proceso de perdón y reconciliación no sucedió de la noche a la mañana, sino que ha sido fruto de años de terapia y fe: “Es un proceso muy largo con mucha terapia. Eso se lo recomiendo, no soy la única persona que ha pasado por algo así y a mí lo que me ha ayudado es mi fe y la terapia, fue un proceso de años”.

Chiquis también mencionó que, aunque pensaba que ya había superado todo, se dio cuenta de que ciertos sentimientos pueden resurgir con el tiempo y es importante enfrentarlos.

“Yo pensé que ya estaba como de ‘ya perdoné, eso ya lo olvidé', pero no, con los años va saliendo y entonces es importante afrontar esas cosas de la mejor manera”, reflexionó.

