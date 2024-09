Hermana de Gala Montes ¿desaprueba aparición de su madre, Crista, en La casa de los famosos México?

Gala Montes, finalista de la segunda temporada de ‘La casa de los Famosos México’, ha conseguido posicionarse como una de las participantes favoritas para ganar el reality show. Sin embargo, su camino hacia el triunfo no ha estado exento de controversias, especialmente por los conflictos familiares que la rodean, marcados por la tensa relación con su madre, Crista Montes, previo a su entrada al programa.

El conflicto madre e hija se hizo público cuando Crista Montes ofreció una entrevista a TVNotas, revelando que Gala la había despedido como su mánager y que ahora la actriz vivía separada de ella, junto a su otra hija, Beba Montes. Estas declaraciones desataron una ola de especulaciones sobre la compleja dinámica familiar de la actriz.

Beba Montes compartió misterioso mensaje ¿contra La casa de los famosos México?

Ayer, Rosa María Noguerón, productora del reality, encendió los rumores de que Crista entraría a La casa al publicar una foto con ella en redes sociales, acompañada del enigmático mensaje: “Se vienen sorpresas”.

A los pocos minutos, ‘la Beba’ Montes, hermana de Gala, no tardó en publicar un mensaje en redes que muchos internautas creyeron que era su respuesta ante el posible ingreso de su madre a ‘La casa e los famosos México’A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Beba alzó la voz.

Entre sus declaraciones, hubo un mensaje que destacó por su fuerte tono y que captó la atención de los usuarios:

“Me parece alevoso, ventajoso y hasta este momento... temerario y siniestro. El que entendió, entendió.” la Beba Montes

Beba Montes lanza mensaje en X ¿por su mamá? / Captura de pantalla X

Reacción de la Beba ante el mensaje de su madre en el programa

La tensión aumentó cuando ‘la Beba’ Montes compartió en redes su reacción al ver un mensaje de su madre enviado a Gala en ‘La casa de los famosos México’. Aunque Beba no dijo ni una sola palabra, su expresión seria y visiblemente molesta dejó entrever que la situación no le agradaba para nada. Esto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes interpretaron su reacción como una clara señal de desaprobación.

“La Beba tiene el contexto completo, nosotros no”, fue uno de los comentarios que surgieron en redes. Otros usuarios añadieron: “Siento que ‘la Beba’ no quiere que Gala se reconcilie con su mamá". La expresión de Beba Montes generó diversas teorías entre los internautas, quienes no tardaron en debatir sobre el trasfondo de este conflicto familiar y cómo podría afectar el desenlace del reality show.

¿Qué mensaje le envió Crista Montes a su hija?

La noche de ayer, Gala Montes fue sorprendida con un conmovedor video de su mamá, Crista Montes. En el mensaje, Crista expresó su inmenso amor por su hija y recordó momentos emotivos que ambas han compartido.

Mira: Mamá de Gala Montes le responde a Sabine Moussier: “Ella fue la que hirió”

“Me hiciste llorar ese día que me dedicaste una canción de Ana Bárbara y también cuando te preguntaron ¿quién fue la persona más influyente en tu vida?”. Crista Montes

“Me encantó, no me pierdo ni un solo capítulo. Me encanta verte en la tele, lo hiciste muy bien y ahora en la final le deseo suerte a todos, en especial a ti. Disfruten estos últimos días, y a ti, Gala, que ganes porque tienes todo para ganar. Ahora que salgas, búscame porque aquí estaré, te amo.”, concluyó Crista Montes.

