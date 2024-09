Mamá de Gala Montes le responde a Sabine Moussier: “Ella fue la que hirió”

Sabine Moussier y Crista Montes, madre de Gala Montes, han estado en una guerra de dimes y diretes. Esto, después de que, durante su participación en ‘LCDLFMX’, Sabine asegurara que Gala provenía de una “escuela de pr0st1tut4s”.

Ante esto, Crista no dudó en defender a su hija y arremeter en contra de Moussier. En su momento, la mamá de Gala insultó a la hija de Sabine y sostuvo que, en cuanto la viera, la confrontaría.

Una vez que salió del reality, Sabine asistió al canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda y expresó que Crista no tenía el derecho de hablar mal de su hija, pues, a diferencia de Gala, ella no aceptó estar “expuesta” en televisión.

Sabine Moussier

“Si ella me dice: ‘Es que te metiste con mi hija’ (yo le diría) nada más que tu hija se contrató para un programa, al igual que yo. Nos expusimos. Estamos en el mismo terreno. Mi hija no se metió a ningún lado, no le están pagando por hacer nada, no se ofreció a hacer nada por dinero. Así como ese comentario, se metieron con mi hija y con mi hijo”