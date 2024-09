Sian Chiong pide perdón a México por todas las actitudes que tuvo La casa de los famosos

Sian Chiong sigue dando de qué hablar a pesar de haberse convertido en el octavo eliminado de La casa de los famosos México. En una reciente postgala, el actor cubano rompió en llanto, asegurando que estaba muy arrepentido por su forma de jugar dentro del reality show.

Durante una dinámica del programa titulada La vida en fotos de Sian, junto a los conductores Cecilia Galliano y Mauricio Garza, recordó varios momentos que vivió en su infancia y hasta su adultez.

Sian Chiong rompe en llanto al recordar a Gala Montes y se disculpa por su comportamiento en el reality

Sian Chiong, conocido por su participación en la telenovela La mexicana y el güero, conmovió a sus seguidores al romper en llanto durante un emotivo momento en el que recordó su amistad con Gala Montes. Todo ocurrió cuando Chiong vio una fotografía junto a Gala, lo que lo llevó a reflexionar sobre su comportamiento en el reality show en el que ambos participaron y a lamentar la forma en que la trató.

Durante su intervención, Chiong recordó la profunda amistad que forjó con Gala y Julio Camejo durante la grabación de la telenovela. Sin embargo, confesó que en el reality las cosas tomaron un giro inesperado.

La mexicana y el güero, donde conocí a Galita y a Julio Camejo. Una amistad muy linda. Si algo que me ha dolido de acá es, aparte de muchas cosas que hice, que me arrepiento mucho”. Sian Chiong “Tuve la oportunidad de hacer esta novela que se llama, donde conocí a Galita y a Julio Camejo. Una amistad muy linda. Si algo que me ha dolido de acá es, aparte de muchas cosas que hice, que me arrepiento mucho”.

El actor admitió que se dejó llevar por la competencia y que sus ganas de ganar lo hicieron actuar de manera que ahora lamenta profundamente:

“Lo siento mucho. Obvio fue un juego en el cual me dejé llevar por la competencia, por querer y me perdí a mí mismo. Me siento muy mal por eso. Veo esto y digo: ¿En qué momento me perdí?”. Sian Chiong

Chiong también aseguró que, cuando termine el programa, buscará a Gala para ofrecerle una disculpa sincera: “Ya te lo diré cuando salgas. Lo siento México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo, no me iba a perder nunca. Siempre he estado muy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, de quién soy… y me perdí”, continuó con la voz entrecortada.

Internautas no creen las disculpas de Sian Chiong

Aunque sus disculpas fueron recibidas con comprensión por algunos, los internautas no tardaron en expresar su escepticismo. Varios usuarios en redes sociales criticaron la sinceridad de sus palabras:

“A este señor Sian Chiong no le creo nada, debería ser responsable de sus dichos y acciones”, “Ridículo, falso y poco hombre, eres muy mal actor” Fueron algunos de los comentarios que circularon en redes, mostrando una reacción dividida ante las lágrimas del actor.

Chiong finalizó su mensaje con una reflexión sobre el aprendizaje que ha ganado a lo largo de su experiencia en el reality, reconociendo que, aunque cometió errores, estos le han dejado lecciones importantes.

