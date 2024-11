Lolita Cortés arriesga su salud por cumplir una manda a la Virgen de Guadalupe

Los últimos años han sido muy difíciles para Lolita Cortés. En 2023 le detectaron cáncer de mama, por lo que tuvo que realizarse una mastectomía doble para liberarse de la enfermedad. Además, hace unos meses le quitaron la matriz para que el cáncer no le regresara.

Debido a esta situación y a todos los tratamientos y cirugías, ella y su hermana, Laura Cortés, quedaron con varias deudas.

Laura nos habló de esto: “Los médicos quieren que te revises todo el tiempo, pero cada vez es más caro. Es difícil económicamente. Pero salimos adelante porque sabemos que el universo no nos va a abandonar”.

Respecto a lo económico, Lolita nos dijo: “Ha sido muy difícil. La ANDA (Asociación Nacional de Actores) nos ayudó mucho. Y ahí vamos. Pagamos poco a poco nuestras deudas. Agarramos todos los trabajos para poder saldarlas todas. Regresamos con la gira de masterclass de comedia musical que damos mi hermana y yo. Por grupo tenemos 200 personas. Esperamos cerrar más fechas. También volveremos con nuestros shows de noche. Y el año próximo queremos arrancar de nuevo con nuestra academia presencial”.

Laura nos dijo cómo atravesaron anímicamente, como familia, la situación de salud de Lolita: “Ya no veíamos lo duro sino lo tupido. No veíamos en qué momento. Lola recuperaba su salud”.

Checa: Lolita Cortés protagonizó pleitazo con productor, pero ¿quiere volver a trabajar con él?

Alejandro Isunza / IG: @arte4teatromusical y Archivo TVNotas

Lolita siempre ha sido muy unida a su hermana Laura

Le preguntamos si en algún momento creyó que perdía a Lolita y nos respondió: “Sí, definitivamente. Ese fue el terror más grande que me pudo dar después de haber perdido a nuestra madre. En la familia veíamos caer a Lolita y teníamos que levantarla. De repente nos decía: ‘Si me llego a ir.... Nosotros le respondíamos que se esperara. Que no se iba a ir. Se despedía y la paramos de inmediato”.

Las hermanas Cortés nos abrieron su corazón para comentar que le hicieron una promesa a la Virgen de Guadalupe. Laura indicó: “Somos guadalupanas e iremos a la Basílica. No cabemos del agradecimiento hacia la Virgen”.

Por su parte, Lolita señaló: “Quiero llevar a mi nieto, que es nuestro bebecito nuevo. Y quiero dar gracias por mi salud. Lamentablemente, ya no puedo ir hincada por mi prótesis de rodilla. Siempre íbamos hincadas. Ahora iré caminando y nos quedaremos a rezar el rosario”.

“Son 7 kilómetros desde mi casa. Estará pesado, pero iré con entereza y mucho agradecimiento”, finalizó.

Alejandro Isunza / IG: @arte4teatromusical y Archivo TVNotas

La semana pasada, la hija de Lolita se casó

Los actores Jorge Trejo y Dariana Romo unieron sus vidas en matrimonio el 20 de noviembre en una espectacular fiesta en Cuernavaca, Morelos. La actriz estuvo conmovida.

Mira: Lolita Cortés rompe en llanto al entregar a su hija Dariana Romo en el altar, con Jorge Trejo: Fotos

Alejandro Isunza / IG: @arte4teatromusical y Archivo TVNotas

Las enfermedades de Lolita Cortés en los últimos años

Comenzó su carrera en 1979 en la obra Anita la huerfanita.

Lleva alrededor de 50 obras, la mayoría de ellas en el papel protagónico. Algunas de ellas:

Vaselina, Qué plantón, La bella y la bestia, El fantasma de la ópera, Peter Pan, Dulce caridady Mentiras.

Vaselina, Qué plantón, La bella y la bestia, El fantasma de la ópera, Peter Pan, Dulce caridady Mentiras. Ha sido crítica en La academia (también fue directora), Mira quién baila y Las estrellas bailan en Hoy.

Condujo programas como El rival más debil, Passwordy La más draga.

En 2020 fue operada de emergencia debido a un problema de la columna vertebral. La cirugía fue en las cervicales y las lumbares.

Tras varias intervenciones sin el éxito esperado, en 2022 le colocaron una prótesis en la rodilla.

En octubre de 2023, la actriz confesó en una entrevista en el programa Venga la alegría que meses atrás le habían diagnosticado cáncer de mama, y que por ello se sometió a una doble mastectomía (extirpación quirúrgica de la mama o del tejido mamario). Está en remisión.

Este año le retiraron la matriz con la finalidad de que el cáncer no pudiera instalarse en ninguna parte de su cuerpo.

¿Quién es Laura Cortés?

Debutó en 1976 haciendo teleteatros y radionovelas. su primer papel importante fue en Anita la hueríanita

Ha hecho 58 obras, entre ellas:Rent, Jesucristo superestrella, Mary Poppins, Los miserables, Vaselinay Yo soy Chavela.

Es actriz recurrente de los unitarios La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

Ha participado en varias temporadas de La academia como directora interna y maestra.

Te puede interesar: Lola Cortés se sincera sobre su lucha contra el cáncer: “Estoy aterrada”