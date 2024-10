Raúl Araiza vuelve a la soltería tras intentar una relación con Melba: “Busco paz y tranquilidad”

En junio de este año, Raúl Araiza sorprendió a sus seguidores al dejar ver un nuevo romance.

La revista TVNotas captó al presentador muy cariñoso con una mujer llamada Melba, quien trabaja en ventas y quien, en palabras del mismo Araiza, llamó su atención desde el primer momento: “Hace dos meses y medio que salimos y ha sido muy padre. Me ha costado trabajo, pero desde el día que la vi me gustó mucho”, comentó el actor, entusiasmado por esta nueva etapa.

El flechazo no solo fue de su parte, sino que Melba también expresó su admiración y cariño por el actor. “A mí me encanta (Raúl), pero que le cueste un poquito más. Es un hombre maduro, inteligente, trabajador, emocionalmente súper trabajado. Me trata como reina. Y es guapísimo”, declaró ella en entrevista.

Lee: Teatro en breve regresó a la cartelera y Raúl Araiza estuvo en el debut de su hija

Raúl Araiza se está dando una oportunidad en el amor / Alejandro Isunza

Raúl Araiza revela por qué terminó con Melba

Sin embargo, tras seis meses de relación, las cosas entre ellos no resultaron como ambos esperaban. Raúl Araiza anunció su regreso a la soltería y explicó algunos de los motivos de esta decisión.

“Estoy tranquilo, en paz... lo que pasa aquí es que todo es público, como si ustedes no tuvieran historial”, expresó el actor, haciendo referencia a la exposición mediática que rodea su vida amorosa. Esta presión, asegura, es algo que le afecta y, en última instancia, interfirió en su relación.

Araiza también reflexionó sobre su visión del amor y la importancia de la paz personal en sus relaciones: “Yo solo estoy buscando paz, yo creo que todos buscamos paz, tranquilidad... y me han tocado en el camino personas increíbles... luego necesito estar conmigo”.

Con estas palabras, el actor destacó la necesidad de espacios de introspección y silencio que, en sus palabras, son vitales para su bienestar personal.

Checa: Raúl Araiza de nuevo buscando el amor; así lo captamos muy bien acompañado de una misteriosa mujer

Alejandro Isunza

Raúl Araiza asegura que quedó en buenos términos con Melba

A pesar del desenlace de su relación con Melba, Raúl Araiza mantiene una postura optimista y madura sobre el amor.

“Yo sí creo en el amor, la verdad... no pasa nada, somos amigos”, aseguró, subrayando que mantiene una relación cordial y amistosa con las personas con quienes ha compartido su vida.

Para él, el respeto y la gratitud son esenciales al terminar una relación: “He quedado bien con las personas que me han dado de su tiempo”, expresó, reconociendo el valor de cada experiencia compartida.

Además, el actor manifestó su aprecio por todas las mujeres que han sido parte de su vida y cómo cada una le ha dejado una enseñanza.

LOS MARIHUANOLOGOS CON ARATH DE LA TORRE / @AlexIsunza / TVNotas

“A mí me han tocado mujeres maravillosas y la verdad... pues no te das lo mejor que te puedas dar en ese momento. Mientras los caminos estén en el mismo canal”, reflexionó, en referencia a la importancia de que ambos miembros de la pareja estén en la misma sintonía emocional y de vida.

Con su regreso a la soltería, Raúl Araiza prioriza su búsqueda de paz y tranquilidad, algo que, según él, es fundamental en este momento de su vida. El actor se enfoca ahora en encontrar equilibrio y disfrutar de su tiempo en solitario, dejando abierta la posibilidad de que, cuando el momento sea el adecuado, vuelva a dar una oportunidad al amor, siempre y cuando la persona que llegue a su vida comparta su anhelo de estabilidad y paz.

Te puedo interesar: Raúl Araiza ya tiene novia, confirma que ¡le dieron el sí!