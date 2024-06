Raúl Araiza de nuevo buscando el amor; así lo captamos muy bien acompañado de una misteriosa mujer

Raúl ‘el Negrito’ Araiza es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Las amas de casa y el público en general lo ven en el matutino Hoy y hasta lo consideran parte de su familia.

Raúl Araiza y Melba llevan unos meses saliendo / Alejandro Isunza

Todo parecía indicar que actualmente su corazón no tenía dueña, pero descubrimos que sale con Melba, una mujer muy guapa que se dedica a las ventas.

Mira: Me caigo de risa por fin revela la fecha de estreno: aquí todos los detalles

Primero los vimos disfrutando del show / Alejandro Isunza

Hace unos días nos los encontramos en el cierre del show Los marihuanólogos, protagonizado por Arath de la Torre. En exclusiva, nos platicó que él está listo para darse una oportunidad y solo falta que ella también quiera: “Estoy tratando de convencerla de que me diga que sí".

Iba una de las hijas de Raúl y Melba platicaba con ella / Alejandro Isunza

“Hace dos meses y medio que salimos y ha sido muy padre. Me ha costado trabajo, pero desde el día que la vi me gustó mucho. Nos presentó Palmira, una amiga de Paul Stanley”.

Ve: Tía de Ángela Aguilar defiende el noviazgo de su sobrina con Nodal

Así lo vimos al salir del lugar / Alejandro Isunza

También nos comentó que Melba convive con su hija Roberta: “Se llevan padrísimo, increíble. Estoy muy feliz. Es un momento muy estable mío”.

Te puede interesar: Aseguran que Cristian Castro ya tiene nueva pareja tras terminar con Ingrid Wagner

Raúl estuvo siempre al pendiente de Melba / Alejandro Isunza

Por su parte, Melba aceptó hablar con nosotros y nos dijo: "(Estamos) felices. Trata y trata, pero no lo logra. Le debe echar ganas. A mí me encanta (Raúl), pero que le cueste un poquito más. Es un hombre maduro, inteligente, trabajador, emocionalmente súper trabajado. Me encanta. Me trata como reina. Y es guapísimo”, finalizó.

Enuentra más historias como esta en tu revista TVNotas impresa o digital. ¡No te la pierdas!

Él, muy caballeroso la llevaba del brazo / Alejandro Isunza