¿Por qué rechazaron a Alex Bisogno en ‘Hoy’? Revelan cuál sería la poderosa razón por la que fue descartado

En medio de los dimes y diretes que se han soltado luego que Alex B publicó un comunicado haciendo referencia a la herencia de Daniel Bisogno, revelan la que sería la verdadera razón por la que el exconductor de ‘Al extremo’ fue descartado de ‘Hoy’

Trascendió que Alex se comunicó con Andrea Rodríguez, productora del programa ‘Hoy’, para ver si había una posibilidad de incorporarse como presentador en el matutino.

“Yo lo vi un día antes de que trascendió Daniel. Lo vi para platicar sobre él, cómo estaba. No es fácil entrar a ‘Hoy’, porque este programa es como un tren que partió hace casi 27 años; es un tren donde el que entra en movimiento, hay personas que logran sentarse en el tren en movimiento, hay otras que llegan y se van, hay otras que no logran subirse”, contó Andrea hace algunos meses.

Instagram

Te podría interesar: ¿Qué pasa con la herencia de Daniel Bisogno si murió sin testamento? Esto dice el notario

¿Por qué Alex Bisogno no se integró al programa ‘Hoy’?

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, pese a que Alex sí le pidió a Andrea una oportunidad de entrar a ‘Hoy’, nunca hubo una “plática formal” al respecto.

“(Le fue a pedir trabajo a la productora), pero no le dieron chamba y nunca se habló formalmente. O sea, él sí solicitó chamba, pero no, (no lo contrataron)”, explicó durante la más reciente transmisión en su canal de YouTube.

Asimismo, mencionó que la decisión respecto a los conductores no depende solamente de Andrea, sino también del resto de los colaboradores.

Martha Figueroa “La entrada al programa ‘Hoy’ no solo depende de la productora. O sea, debe pedir una serie de autorizaciones arriba. No depende nada más de ella. Van a decir ‘ay, la productora era muy amiga de (Daniel) Bisogno’, sí, pero no depende de ella el programa. Tiene que pedir autorizaciones de más arriba y ni modo”

Checa: Alex B llama “irresponsable” a su hermano por no dejar testamento y aclara que no está peleando su herencia

¿Alex Bisogno tiene posibilidad de entrar a ‘Hoy’?

Cabe destacar que Andrea Rodríguez llegó a comentar que, si bien por el momento no planeaba integrar a otro conductor, no descartaba por completo incorporar al hermano del fallecido Daniel Bisogno.

“No tengo contemplado integrar a nadie ahora que se fue Nicola, solo los 7 conductores como estábamos antes. Si en algún momento necesitamos integrar a alguien, platicaré con Alex, puede ser una posibilidad, pero de momento no tengo contemplado integrar a nadie”, manifestó.

Alex B, hermano de Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Por qué Alex Bisogno salió de ‘Al extremo’?

A principios de enero, Alex Bisogno sorprendió a todos al anunciar su salida de ‘Al extremo’ tras tres años de colaboración. En aquel entonces, sostuvo que fue despedido por los productores.

“A finales de año... me llamaron y me dijeron que no parecía estar tan contento... yo no estaba listo ni quería dejar ‘Al extremo’... 2024 fue el año en el que recibí las peores noticias que puede recibir alguien, cuando tienes a un familiar enfermo y te enfrentas a la posibilidad de perderlo”, indicó.

Aunque su salida fue un golpe duro, principalmente porque, en ese momento, su hermano Daniel estaba pasando por una fuerte crisis de salud, se dijo agradecido por la oportunidad de formar parte del programa.

Mira: ¿Hermano de Daniel Bisogno estaría disputando la herencia que sería para la hija del conductor?