Raúl Araiza estalla vs Adrián Marcelo por polémica con Arath de la Torre: “Está bizco”

Adrián Marcelo y Ararth de la Torre han estado en boca de todos. Recordemos que la noche del domingo 25 de agosto, en la gala de eliminación, el regiomontano se lanzó contundente contra el conductor de ‘Hoy’ en el posicionamiento.

Aseguró que él no tiene la necesidad de ganar los 4 millones del reality, ya que vive rodeado de lujos. Esto no le pareció en lo absoluto a Arath. Tanto, que al ver el video de sus hijos tuvo una crisis emocional y entre lágrimas pidió a la producción abandonar el show.

Esta situación ha generado indignación en redes sociales, dado que usuarios han señalado que la producción no actuará en contra de Marcelo para poner un alto a sus fuertes señalamientos. Sin embargo, algunos colegas y amigos de Arath no han dejado de defenderlo, tal como lo hizo Raúl ‘el Negro’ Araiza.

Arath se quería salir del reality / Twitter

Te puede interesar: Yeri MUA se ve envuelta en fuerte pelea callejera ¡Casi llegan al contacto físico!

Raúl ‘el Negro Araiza’ deportrica contra Adrián Marcelo tras controversia con Arath De la Torre

Aunque el también conductor de ‘Hoy’ tuvo un fuerte enfrentamiento, en el pasado, con Arath minutos antes de entrar al aire en el matutino, también dejó claro que su amistad es muy importante. Por esta razón, no temió en decirle de todo al regiomontano.

Si bien, Raúl expresó con los medios su indignación por lo sucedido entre su colega y Adrián. Señaló a Marcelo como “el villano” del reality y reiteró su cariño a De la Torre.

“Mira, te voy a contar una cosa. Yo me enojo... No he visto mucho ‘La casa’, la verdad, porque no me he enganchado mucho, pero estaba el nene Arath, lo quiero muchísimo”. Raúl ‘el Negro’ Araiza

Raúl Araiza / Cortesía del artista

No te pierdas: Gala Montes y Agustín Fernández no pierden el tiempo y protagonizan picante momento en la suite de LCDLFM

Agregó: “La parte que yo he visto... A mí me engancha y me prende un poco más en el enojo de que me lo maltraten, lo cual aquí ha manejado él lo que tanto hablamos que era: ‘No te enganches güe... Tú estás en otro nivel para todos’.... Creo que ha seguido mucho esa línea, sobre todo él que es de mecha corta”.

Raúl Araiza llama “bizco” a Adrián Marcelo

En medio del encuentro con la prensa, ‘el Negro’ también se refirió a Adrián con cierta burla. ¡Lo llamó bizco! Sin embargo, reconoció su papel como villano del reality de Televisa.

“O sea, el bizquito... ¿Cómo se llama el que le habló? Está bizco”, dijo a modo de burla.

Adrián Marcelo / Instagram: @adrianmarcelo10

Mira: Mariana Echeverría se despide de ‘La casa de los famosos México’ ¿La corrieron de las galas?

“Ese güe… es inteligente. Es un gran villano. Creo que vale la pena. Su personaje es muy bueno y debe de ser así porque si no, no habría Casa... Él lo hace muy bien, pero es tan fácil contestar y responderle, porque no está a su altura. No está a la altura de Arath”. Raúl Araiza

Concluyó: “Todo lo que diga y use... Arath tendría que decirle: ‘Tas chiquito. Te doy un beso y ya güe… Pásate para atrás y ya. Y ya te regresas a tu casa. Te regresas a tu foro con tu gente, con todo el éxito que has tenido en la carrera, y los que no son nadie, pues siguen siendo nadie... muebles en la casa. Afuera, no son nadie”.

Al momento, ninguna persona allegada a Adrián Marcelo se ha pronunciado respecto a las fuertes declaraciones de Raúl ‘el Negro’ Araiza.

Así lo dijo Raúl ‘el Negro’ Araiza: