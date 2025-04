Para Michel Duval y Ximena Loustaunau ni boda ni ser papás pronto; Consuelo y Graciela Mauri fueron las cupido

A pesar de tener 3 años de relación, el actor Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, y su novia, la modelo Ximena Loustaunau, hija de Graciela Mauri, todavía no tienen planes de boda ni quieren tener hijos. En TVNotas platicamos con Michel, Ximena y Graciela y nos abrieron su corazón sobre su relación y cómo se llevan las consuegras.

Michel Duval es cante, actor, compositor y modelo. / Liliana Carpio / TVNotas 2025

¿Por qué Michel Duval no se quiere casar con su novia, Ximena Loustanau por el momento?

Michel Duval nos contó que está muy enamorado, pero que primero quiere realizarse en su carrera artística. “Ya el destino dirá. Por el momento somos una pareja suficientemente sólida”.

“No hay cosa más bonita que estar en una relación en la que tu pareja te deja ser y entrar a su familia. No solo son 3 años con mi novia, sino que también es el hecho de dejarme ser la persona que soy y no sentirme juzgado”.

Michel, hijo de Consuelo Duval, aseguró que le gustaría casarse: “No por algo llevamos este tiempo juntos. Creo que, si hay una persona perfecta para mí, sin duda es ella. Hay muchas cosas por lograr primero los dos, antes de tomar una decisión así”.

“Respecto a los hijos, mi mente me juega chueco. Me dice: ‘¿Cómo vas a ser papá si tú no tuviste uno? No sabes qué hacer. Vas a repetir los mismos errores’. Voy a terapias para solucionar muchas cosas mentales, pero sí me gustaría. Vamos pasito a pasito”.

Por último, Michel habló de su trayectoria: “Me he encargado de hacer una carrera de la cual me siento muy orgulloso”, finalizó.

La actriz de comedia, Consuelo Duval, y sus hijos, también actores, Michel y Paly

¿Qué dice Ximena Loustaunau, hija de Graciela Mauri, de su relación con Michel Duval?

También platicamos con Ximena sobre su relación con Michel Duval: “Algo muy bonito de nosotros es que somos muy pacientes y respetuosos. Siempre queremos el bien para la otra persona. Además de ser mi novio es mi mejor amigo”.

“Sí me veo en un futuro casada y con hijos. Por el momento, nuestros planes están enfocados en otras cosas, pero claro que sí es una opción”.

La modelo, Ximena Loustaunau, hija de Graciela Mauri, está en una relación con Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, desde 2022 / Liliana Carpio / TVNotas 2025

La joven modelo comentó qué fue lo que le llamó la atención de Michel. “Yo creo que fue su corazón. Ojalá que lo conocieran. Es muy noble. Siempre me ha tratado como una princesa. Se lleva muy bien con mi familia. Otra de sus cualidades es que nos tenemos mucha confianza”.

Le preguntamos si le dan celos, ya que su novio es muy asediado por muchas mujeres en redes: “Para nada. Ha sido muy fácil. Siempre me ha dado mi lugar. Me hace sentir segura. Al final no tengo problema con eso”.

Mencionó que es increíble la relación que mantiene con su suegra, Consuelo Duval. “Es una segunda mamá. La amo. Nos llevamos súper bien. Me siento muy afortunada por tenerla como suegra”, concluyó.

¿Qué opina la suegra, Graciela Mauri, sobre la relación de su Mich Duval con su hija, Ximena?

Por otra parte, la actriz, Graciela Mauri nos contó:

“Mi hija está muy enamorada de Mich. Es un encanto y se ha acoplado increíble a la familia”.

Respecto a cómo se lleva con su consuegra, Consuelo Duval, dijo: “Imagínate qué suertudota soy. Mi ‘consu’ es lo máximo. Ella y yo fuimos los cupidos para que se conocieran nuestros hijos. En la serie ‘El mariachi’ nos fuimos a comer con Toño (Mauri), mi hermano, y salió en la plática que los presentáramos, pero Mich tomó la iniciativa y se presentó con ella”.

Le gustaría que Ximena y Michel formalizaran su relación: “Los veo contentos y se apoyan. Eso es lo importante. Hablar de matrimonio son palabras mayores. Cuando ellos lo digan, seré la suegra más feliz”.

Le preguntamos si le gustaría convertirse en abuela pronto. “Le pido a Dios que me dé la oportunidad de conocer a un nieto. Seré la abuela más consentidora. Les voy a decir: ‘Ustedes viajen y me los dejan’”, nos comentó.

Michel Duval fue acusado de robarse una chamarra de 90 mil pesos / Getty Images

¿Quién es Michel Duval?

Michel Duval

Es hijo de la actriz y comediante Consuelo Duval.

Debutó como actor en 2007, en La familia P. Luche.

Le siguieron:

Atrévete a soñar (2009), Lo imperdonable (2015), Señora Acero (2015), Reina del sur (2017), Deadly Class (2019), Diablero (2020), Parientes a la fuerza (2021) y Marea de pasiones (2024), entre otras.



Exnovias de Michel Duval



◆ Carolina Miranda



2017-2019







◆ Natalia Hurtado



2021 (Se desconoce cuándo terminaron)