Efigenia, la mujer que cuidó a Silvia Pinal por 35 años, revela grave padecimiento

Durante décadas, Silvia Pinal dejó su huella en la industria del entretenimiento en México, consolidándose como una Diva que brilló en múltiples escenarios y plataformas gracias a su talento. Su muerte, el pasado 28 de noviembre, marca el final de una gran estrella, pero el inicio de una leyenda. Por ello, el sábado 30 de noviembre, se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, celebrando su legado artístico.

La pérdida de Silvia Pinal no solo impactó profundamente a su familia, sino también a Efigenia Ramos, su amiga y confidente, quien trabajó a su lado como asistente personal durante 35 años. Efigenia se convirtió en una figura clave en la vida de la actriz, especialmente en sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse, requiriendo atención y cuidados constantes. “Mi jefa”, como cariñosamente la llamaba, encontró en Efigenia un apoyo incondicional.

En el homenaje, Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, expresó su gratitud hacia Efigenia, reconociendo el compromiso y dedicación con los que cuidó a su madre durante tantas décadas.

Sin embargo, tras la partida de su “jefa”, Efigenia ha decidido no continuar trabajando con la familia. Un importante problema de salud le exige enfocarse en su recuperación, marcando el cierre de una etapa de entrega y lealtad que acompañó a una de las figuras más icónicas del cine mexicano.

Efigenia Ramos revela padecimiento de salud

Efigenia Ramos, asistente personal y confidente de Silvia Pinal durante 35 años, ha decidido tomar un paso atrás después de la partida de la icónica actriz. En un conmovedor encuentro con los medios al término del homenaje a Pinal en el Palacio de Bellas Artes, Ramos reveló que enfrenta un serio problema de salud.

“Tengo cuatro aneurismas cerebrales y necesito ya descansar”. Efigenia Ramos

Efigenia Ramos dejó claro que su prioridad ahora es atender su bienestar. La lealtad y entrega que caracterizaron su labor con la estrella de *Viridiana* llegan a su fin, pues Ramos no tiene planes de continuar trabajando con la familia Pinal. “Me voy a mi casa. No lo sé (qué sucederá con la familia Pinal)”, señaló, añadiendo enfáticamente: “No (llevaré las relaciones públicas de la familia); no, gracias”.

Durante su intervención, Ramos también reflexionó sobre el homenaje póstumo a Silvia Pinal, describiéndolo como “muy precioso” y “digno de” alguien con el impacto y relevancia de la actriz en el medio artístico. Agradeció la atención de los medios hacia la memoria de su “jefa” y expresó: “Gracias a todos por querer a mi jefa como la han querido”.

El retiro de Ramos marca el cierre de una etapa de décadas de apoyo incondicional, mientras enfrenta su propio desafío de salud con la misma fortaleza que dedicó a su trabajo.

¿Quién fue Efigenia Ramos, asistente y amiga de Silvia Pinal?

Efigenia Ramos no solo fue la asistente personal de Silvia Pinal durante 35 años, sino también una figura clave en su vida y carrera. Ramos se convirtió en portavoz de la actriz, especialmente en momentos sensibles relacionados con su salud. Su papel fue fundamental para mantener informados tanto a los medios como al público sobre el estado de la estrella del cine mexicano.

Antes de asumir el cuidado de Silvia Pinal en sus últimos años, Efigenia Ramos se encargaba de tareas personales y profesionales, ganándose un lugar cercano dentro de la familia Pinal. Su lealtad y compromiso hicieron que permaneciera a su lado durante décadas, convirtiéndose en una confidente confiable para la actriz.

En febrero de 2023, Silvia Pinal abrió las puertas de su hogar en el Pedregal a la periodista María Antonieta Collins para una entrevista en ‘Despierta América’ (Univision). Durante esta conversación, Pinal destacó la entrañable amistad que compartía con Ramos, describiéndola como más que una asistente: una gran amiga.

Efigenia Ramos no solo vivió de cerca los momentos más importantes de Silvia Pinal, sino que también fue testigo del crecimiento de los integrantes de la dinastía Pinal. “No sé qué haría sin ella. Me gusta estar con ella”, confesó en la misma entrevista, dejando claro el vínculo afectivo que compartían.

A lo largo de su vida, Efigenia representó una figura de apoyo constante, no solo para Silvia Pinal, sino también para quienes rodearon a la legendaria actriz, consolidándose como una presencia invaluable tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, un aneurisma cerebral es una protuberancia o área debilitada en una arteria del cerebro. Cuando el aneurisma crece, puede presionar las áreas circundantes del cerebro o los nervios. Sin embargo, si la presión es excesiva o la pared del aneurisma se debilita, puede romperse, lo que provoca una hemorragia cerebral (también conocida como accidente cerebrovascular hemorrágico). Esta condición puede ser potencialmente mortal y requiere atención médica urgente. Los aneurismas cerebrales pueden desarrollarse en cualquier parte del cerebro y pueden ser congénitos o adquiridos debido a factores como la hipertensión o el uso de tabaco.

