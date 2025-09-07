Muere joven de 35 años en su oficina ¿Por explotación laboral? Salen a la luz terribles detalles

El mundo tecnológico se sacudió tras darse a conocer la muerte de un ingeniero de 35 años que trabajaba en Microsoft Fabric, en las oficinas de Silicon Valley, California. De acuerdo con las autoridades locales, fue hallado sin vida dentro de su espacio laboral el pasado 20 de agosto. ¿Qué fue lo que le pasó? Aquí te contamos.

Oficinas de Microsoft / Captura de pantalla

¿Quién era Patrik Pandey, el ingeniero hallado muerto en Microsoft?

Patrik Pandey era un desarrollador de software originario de la India, con una sólida trayectoria en el sector tecnológico. Según su perfil de Linkedin, comenzó a trabajar en Microsoft en julio de 2020 como parte del equipo de Microsoft Fabric. Antes de unirse al gigante de Redmond, también colaboró en empresas de gran relevancia como Apple Inc. y Walmart, consolidando un perfil altamente competitivo en Silicon Valley.

Pandey había llegado a Estados Unidos hace más de una década para continuar sus estudios en la Universidad Estatal de San José, donde concluyó una maestría tras haberse graduado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Bhopal, en la India. Su preparación lo llevó a dominar lenguajes y tecnologías como Java, TypeScript, React, Angular y RxJS, habilidades que lo convirtieron en un ingeniero con gran proyección dentro de la industria.

A nivel personal, sus familiares compartieron que era un apasionado del fútbol, deporte que practicaba en sus tiempos libres, aunque en los últimos meses estos espacios de recreación se redujeron debido a la carga laboral que enfrentaba.

Patrik Pandey tenía 35 años / Redes sociales

¿De qué murió el ingeniero de Microsoft Patrik Pandey?

El reporte preliminar señala que Patrik Pandey falleció por un posible paro cardíaco ocurrido en las instalaciones de Microsoft en Mountain View, dentro del condado de Santa Clara. Aunque no se han encontrado señales de violencia o situaciones sospechosas en la oficina, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la causa exacta de la muerte.

De acuerdo con Sandy Chandra, persona cercana al joven, la versión de un paro cardíaco coincide con las declaraciones de la familia del ingeniero, quienes aseguraron que Pandey solía quedarse trabajando hasta altas horas de la noche. Incluso señalaron que los últimos meses fueron especialmente complicados, pues casi no dormía y su salud física y mental se vio afectada.

La comunidad de la India en California organizó sus funerales y brindó apoyo a la familia, mientras que el caso sigue bajo revisión oficial. Hasta el momento, Microsoft no ha dado a conocer un comunicado sobre la pérdida de su colaborador.

Familiares de Patrik Pandey declararon que trabajaba hasta altas horas de la noche en Microsoft / Redes sociales

¿Qué se sabe de la investigación sobre la muerte de Patrik Pandey en Silicon Valley?

La policía de Mountain View confirmó que el hallazgo ocurrió el 20 de agosto y que no existen pruebas que indiquen la participación de terceros. Sin embargo, los resultados oficiales de la autopsia aún no han sido publicados por el condado de Santa Clara. Estas pruebas serán determinantes para establecer si efectivamente la causa de muerte fue un paro cardíaco derivado de desgaste físico.

Mientras tanto, en redes sociales han circulado mensajes de compañeros de trabajo y miembros de la comunidad tecnológica que reconocieron la trayectoria profesional de Pandey. Asimismo, asociaciones de la comunidad india en Estados Unidos mostraron su solidaridad con la familia del ingeniero fallecido.

