Esmeralda Ferrer: ¿Quiénes son los presuntos testigos de su asesinato?

El asesinato de la influencer michoacana Esmeralda Ferrer Garibay y su familia en Guadalajara ya era un caso estremecedor por sí solo. Sin embargo, las investigaciones han tomado un giro todavía más inquietante en torno a los testigos del suceso, quienes están relacionados con el lugar donde presuntamente ocurrió el crimen. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Cómo murió la tiktoker Esmeralda FG y su familia en Guadalajara?

La mañana del 18 de agosto, en Guadalajara, fueron hallados, dentro de una camioneta estacionada, los cuerpos sin vida de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos. La Fiscalía de Jalisco confirmó de manera oficial la identidad de las víctimas el pasado 29 de agosto. Esmeralda era conocida en TikTok por sus videos sobre viajes, moda y estilo de vida de lujo.

La Fiscalía del Estado, utilizando las cámaras del C5, rastreó el origen del vehículo hasta un taller mecánico: Amortiguadores y Suspensiones El araña. Un cateo reveló que el crimen pudo haber ocurrido ahí. Entre grasa y herramientas, las autoridades hallaron a dos hombres: Héctor Manuel Valdivia Martínez, un intendente con 25 años de servicio en la Secretaría de Educación de Jalisco que trabajaba temporalmente en el taller y otro empleado conocido sólo como ‘el Chino’.

Ambos fueron detenidos y llevados a declarar. Tres días después, fueron liberados. Pero la historia no terminó ahí.

Mira: Muere famosa estrella de TikTok a los 28 años tras una dura lucha contra un cáncer “extraño”

Última publicación de Esmeralda FG / Redes sociales

¿Los presuntos testigos en el caso de la tiktoker Esmeralda Ferrer están desaparecidos?

El 21 de agosto, tras salir de la Fiscalía para rendir declaración en torno a la muerte de Esmeralda Ferrer y su familia, Héctor Manuel, uno de los hallados por las autoridades en el lugar de los hechos fue recogido por su familia.

Héctor Manuel sería llevado a su domicilio por su cuñado José Manuel Arredondo Roldán y su sobrino Gary Omar Silva González, quienes acudieron a la salida. En un gesto de solidaridad, accedieron a llevar también a ‘el Chino’ (otro de los hallados por la Fiscalía) a un punto cercano.

En plena luz del día y en una de las avenidas más transitadas de Guadalajara (Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel), un comando armado interceptó el vehículo, por lo que se llevaron a Héctor Manuel (presunto testigo del asesinato de Esmeralda FG), Gary Omar (sobrino de Héctor Manuel) y José Manuel (cuñado de Héctor).

Además, señalan que ‘el Chino’ no apareció, de él nada se sabe, pues tampoco hay familia que haya estado con él en esos momentos.

Sus familias niegan rotundamente cualquier vínculo con el asesinato de Esmeralda Ferrer . Afirman que su único “delito” fue ofrecer ayuda y actuar con empatía.

De acuerdo al medio Milenio, las familias de los desaparecidos señalan su inocencia. Lidia, esposa de José Manuel (cuñado de Héctor) dijo: “Mi esposo es inocente, es un buen hombre que sólo fue a ayudar”,

Por otra parte, Jessica, pareja de Gary Omar (sobrino de Héctor), sostuvo que “Él siempre ha sido un hombre de bien, creyente, trabajador y noble. Su nobleza fue su trampa”.

Lee: ¿Ángela Aguilar compra bots? Una polémica investigación ronda de nuevo a la familia Aguilar

Esmeralda FG ¿Por qué murió? / Redes sociales

¿Quién era Esmeralda Ferrer y a qué se dedicaba?

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, fue una influencer mexicana originaria de Michoacán, que alcanzó popularidad en TikTok a partir de 2020.

Su contenido destacaba por mostrar un estilo de vida lujoso y extravagante, con prendas de diseñador, autos de alta gama y una estética asociada al estilo “buchón”.

También compartía momentos familiares junto a sus hijos y mascotas. Aunque muchos la seguían por su carisma, generó controversia por usar frases que algunos consideraban provocadoras y música relacionada con el narcotráfico.

Mientras tanto, los personajes clave del caso (el Chino y el dueño del taller El araña) permanecen envueltos en un velo de misterio. Nadie conoce realmente la identidad de el Chino; no hay familiares que lo reclamen ni rastros claros de su pasado. Del propietario del taller, ni rastro: no ha sido detenido, ni se ha informado oficialmente si es buscado.

Mira: Le arrebatan la vida a Valeria Márquez, TikToker mexicana, en pleno en vivo; filtran video