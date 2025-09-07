Muere portero de fútbol tras recibir balonazo en pleno partido ¿Cuál fue la causa de muerte?, VIDEO

El pasado martes, durante los Juegos de la Semana de la Independencia en el municipio de Augusto Corrêa, en el estado de Pará, Brasil, ocurrió un hecho que sacudió al mundo del deporte. Un portero de futbol de salón, conocido también como futsal, falleció tras recibir un balonazo en el pecho mientras intentaba detener un penalti del equipo rival. ¿Cómo ocurrió exactamente este trágico accidente? Aquí te lo contamos.

Antônio Edson dos Santos Sousa murió luego de recibir un balonazo en el pecho / Canva

¿Qué ocurrió durante el partido que terminó con la muerte Antônio Edson dos Santos Sousa?

Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, se encontraba custodiando su portería durante un penalti a favor del equipo contrario. Según los informes, el balonazo salió con fuerza directamente hacia el pecho del portero, quien no logró desviar el golpe con las manos. Aunque logró detener la pelota, segundos después se desplomó en la cancha.

El árbitro del partido detuvo de inmediato el juego mientras los compañeros del joven intentaban asistirlo. Pixé fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero su vida se apagó poco tiempo después. El incidente fue registrado por algunos espectadores y los videos del momento se difundieron rápidamente en redes sociales, aumentando la conmoción entre la comunidad deportiva brasileña.

🚨 🇧🇷 | Un portero murió tras recibir un balón en el pecho durante un partido de fútbol sala en Brasil. Ocurrió en el municipio de Augusto Corrêa. El portero Antônio Edson bloqueó un penalti con el cuerpo y se desplomó segundos después. pic.twitter.com/9WB7BmGmmh — Tendencias Argentina (@infonow_1) September 4, 2025

¿Quién era Antônio Edson dos Santos Sousa, portero que murió de un balonazo?

Pixé era un portero destacado en el futsal regional de Pará, conocido por su habilidad para detener penales y su compromiso con el equipo. Participaba activamente en torneos locales, y su desempeño había llamado la atención de varios clubes de la región. Más allá de su capacidad en la cancha, compañeros y entrenadores lo describían como un joven comprometido, que inspiraba a otros jugadores con su entrega y espíritu deportivo.

La Federación Paraense de Futsal destacó la dedicación del portero a su disciplina, enviando condolencias públicas a sus familiares y amigos:

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha” FEFUSPA

Comunicado de FEFUSPA / Captura de pantalla

¿Qué medidas se tomaron tras la muerte del portero Antônio Edson dos Santos Sousa?

Tras la muerte de Pixé, las autoridades locales y la organización del torneo iniciaron una revisión de protocolos de seguridad para partidos de futsal, especialmente aquellos relacionados con la atención médica inmediata ante accidentes dentro de la cancha. Aunque los balonazos son eventos comunes en el deporte, este caso subrayó la importancia de contar con atención médica especializada y rápida en torneos regionales.

El hospital donde fue ingresado el portero confirmó que se realizaron todos los procedimientos de emergencia posibles, pero que el impacto en el pecho produjo un daño grave que resultó fatal. El caso ha abierto un debate en la comunidad deportiva sobre la seguridad en el fútbol sala y la necesidad de garantizar protocolos médicos más estrictos en todos los niveles de competencia.

A raíz del incidente, la FEFUSPA dio a conocer que mantiene comunicación constante con la familia del jugador para brindar apoyo y asistencia en estos momentos difíciles.

Antônio Edson dos Santos Sousa / Captura de pantalla

¿Qué es el futsal?

El futsal, también conocido como fútbol sala, es una modalidad del fútbol que se juega en espacios cerrados y con equipos reducidos de cinco jugadores por lado.

A diferencia del fútbol tradicional, el balón es más pequeño y pesado, lo que exige mayor control, rapidez en los movimientos y precisión en los pases. La cancha mide entre 25 y 42 metros de largo, con un ancho de entre 16 y 25 metros, lo que convierte al juego en un deporte de gran intensidad y dinamismo.