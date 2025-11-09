Joanna Vega Biestro despide a su papá con un desgarrador mensaje y fotos nunca vistas “te amare por siempre”

Luego de confirmarse la muerte del padre de Joanna el pasado 6 de noviembre, la conductora de Sale el Sol reapareció en redes sociales la madrugada del domingo con una serie de publicaciones que dejaron a sus seguidores con el corazón en la mano. Joanna Vega Biestro compartió imágenes nunca antes vistas de su papá, Alejandro Vega Torra, acompañadas de un mensaje desgarrador que conmovió a miles. Con palabras llenas de amor, gratitud y nostalgia, la periodista decidió rendirle un emotivo tributo.

Papá de Joanna Vega- Biestro / Redes sociales

¿Cómo se despidió Joanna Vega-Biestro de su papá Alejandro Vega Torra?

En una primera imagen donde aparece abrazada a su padre, ambos sonriendo, Joanna Vega-Biestro escribió una despedida que conmovió a todo su público.

Joanna Vega-Biestro “Despido con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud, al mejor papá que pude tener. Un hombre caballeroso, bondadoso y generoso que siempre pensó en los demás antes que en sí mismo”

Alejandro Vega Torra no solo fue padre y esposo, también fue el mejor abuelo, según las palabras de su hija. Joanna lo describió como un hombre ejemplar, lleno de amor y bondad, que dejó huella en todos los que lo conocieron.

“Nos llenó de amor, de cariño, de tiempo y de una bondad infinita que quedará para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerlo, escribió la conductora. Joanna Vega-Biestro

Al final de esa foto, Joanna Vega-Biestro; aseguró que su consuelo es saber que su papá está, al fin, al lado de su madre, quien falleció tres años atrás: “Nos consuela saber que ya está con mamá, en el lugar donde siempre quiso estar, juntos otra vez, cuidándonos desde el cielo. Gracias, papá, por tanto, por tu amor, por tu ejemplo, por tu luz. Te amaré por siempre”.

En otra historia, Joanna compartió una foto de cuando era bebé, en brazos de su papá durante lo que parece haber sido su primer viaje a la playa.

La periodista también publicó una imagen de su hija junto a su abuelo, acompañada del mensaje:

“Me enseñaste a ser el mejor”. Esta última publicación la acompaño con la canción ‘Como sigo sin ti’. Joanna Vega-Biestro

En cuestión de horas, su cuenta de Instagram se llenó de comentarios llenos de empatía.



“Te queremos mucho Joanna”,

“Estamos contigo”, y

“Papá Dios te dará la fuerza y consuelo que necesitas”, fueron algunos de los mensajes que sus fans le dejaron.

Joanna da el último adiós a su padre

¿Cómo anunciaron la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro en Sale el sol?

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera no ocultaron su conmoción al dar la noticia del fallecimiento del padre de Joanna Vega Biestro durante la transmisión de Sale el Sol. Ambos se solidarizaron con su compañera y enviaron sus condolencias a toda la familia, visiblemente afectados por la pérdida.

Entre lágrimas, Ana María expresó el dolor que sentía al compartir la noticia en vivo: “Tenemos que dar una noticia muy triste. Estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna. La verdad, lo sentimos mucho. Descanse en paz”, dijo con la voz entrecortada.

Joanna Vega-Biestro sufrió la partida de su padre Alejandro Vega Torra

¿De qué murió el papá de Joanna Vega-Biestro?

Aunque en un principio no se revelaron las causas de muerte del papá de Joanna Vega Biestro, horas más tarde Ana María Alvarado aclaró que el señor Alejandro Vega Torra tuvo “la muerte de los justos”, es decir, falleció mientras dormía. Esta expresión suele usarse cuando alguien muere de forma tranquila, generalmente por un infarto, aunque Alvarado evitó dar más detalles. En ese momento, Dalilah Polanco, quien estaba como invitada en el programa, acompañó a Joanna tras recibir la noticia, para evitar que manejara sola en medio del shock.

“Su papi tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta, ya no respondió. Descansa en paz... Era un señor encantador, muy agradable. No estaba enfermo, estaba bien”, expresó Ana María visiblemente afectada.

Tras el anuncio, Joanna Vega Biestro se mantuvo en silencio y ausente de redes sociales, hasta horas más tarde donde compartió en sus historias una imagen de sus papás juntos. Aunado a esto, escribió un desgarrador mensaje:

“Finalmente juntos. Qué fortuna haberlos tenido como papás, la vida me dio a los mejores” Joanna Vega-Biestro

Así lo dijo Joanna Vega-Biestro: