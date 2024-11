Juan Soler y Paulina Mercado celebran su segundo aniversario con emotiva sorpresa y dedicatorias

Aunque los últimos meses no han sido nada fáciles, Juan Soler y Paulina Mercado han demostrado que su amor lo puede todo y recientemente celebraron dos años de relación con un festejo que enterneció a los internautas.

En un video para redes sociales, la presentadora de ‘Sale el sol’ comenzó diciendo que los aniversarios eran muy especiales, pues pactó con el actor que, en esta fecha, hablarían sobre lo que debían o no cambiar en su noviazgo.

“Juan y yo cumplimos dos años juntos. Es especial porque quedamos que siempre, en nuestro aniversario, vamos a hacer como un recorte de caja. Vamos a decir si estamos contentos, si no estamos contentos. Inclusive, si queremos seguir juntos” Paulina Mercado

Paulina Mercado y Juan Soler / Laura Palmer / Cortesía de la conductora

Juan Soler y Paulina Mercado celebran su segundo aniversario con sorpresa mutua

Si bien Paulina comentó que iba a comprar el vino favorito de Juan para sorprenderlo, al llegar a la casa, se dio cuenta de que el actor también le había preparado un detalle muy bonito.

“¿Qué creen? La sorprendida fui yo. Se supone que no ibas a estar en casa. No solo eso, también me puso flores por toda la casa. Vean qué belleza. ¿Estaremos mimetizados?”, expresó, visiblemente emocionada.

No solo eso, el también presentador de televisión le cocino una cena romántica, mientras que ella arreglaba la mesa con las flores que le habían regalado.

“No cocinó porque es mi departamento, pero acomodó la cocina”, dijo Juan mientras veía el atardecer junto a Paulina.

Paulina Mercado le dedica emotivo mensaje a Juan Soler

En el video de su celebración, Paulina Mercado escribió una romántica dedicatoria para Juan Soler, en la que le agradece por todo lo que le ha dado a lo largo de estos dos años.

“Días llenos de amor, de amistad, de lealtad, de complicidad, de sueños cumplidos, de risas, de atardeceres, de retos. Siempre tomados de la mano, con fuerza, con ganas de seguir recorriendo este mágico camino llamado vida al lado del otro. Eres todo lo que está bien @juansolervalls” Paulina Mercado

Y añadió: “¡Gracias por mostrarme la persona que puedo llegar a ser, gracias por enseñarme a amar bonito, gracias por regalarme paz, estabilidad emocional y por convertir mis “nuncas” en para siempre! Te amo”

Por supuesto, los internautas se mostraron sumamente conmovidos por su celebración y les desearon todo lo mejor para que su relación siga tan bien como ahora. Algunos comentarios que se pueden leer en la publicación son:

“Qué lindo amor tienen”

“Hermosa mi Pau, felicidades, te mereces todo lo bonito”

“Vayan por más momentos así y que el universo les tenga mucho más”

“Son una pareja hermosa”

“Qué bonito sería encontrarte un amor así”

“Que Dios siga bendiciéndolos”

Paulina Mercado y Juan Soler: Un amor que supera obstáculos

Juan Soler ha apoyado a Paulina Mercado hasta en los momentos más difíciles. En diciembre del 2023, a la conductora se le detectó un tumor en la cabeza, teniendo que someterse a una operación para extirparlo.

Luego de recuperarse exitosamente, en septiembre pasado volvió a encender las alarmas tras ser diagnosticada con cáncer de garganta, por lo que se sometió a otra cirugía que, afortunadamente, también resultó favorable.

Por supuesto, el actor se ha solidarizado con su pareja en estas crisis de salud, demostrando así el gran amor que le tiene.

Por su parte, Paulina llegó a platicar en entrevista para TVNotas que Juan es una de las personas más importantes de su vida: “Es increíble cómo este tipo de situaciones nos unen y nos conocemos más. Antes de entrar al quirófano, Juan me dijo que me amaba. Que soy fuerte y que podía con esto y más”, indicó.

