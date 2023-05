Alfredo Adame señala a Carlos Trejo y a Rey Grupero de atentar contra sus autos: “Son mis únicos enemigos”

Alfredo Adame cree que Carlos Trejo y Rey Grupero se encuentran detrás de los daños que han recibido sus carros, por lo que se encuentra listo para llevar el problema por la vía legal.

Alfredo Adame nuevamente se encuentra en una polémica y es que como te lo hemos contado desde hace tiempo se encuentra en disputa con Rey Grupero y Carlos Trejo.

Ya que los tres se han tirado malos y ácidos comentarios en diversas ocasiones, por lo que con los recientes accidentes que ha tenido que enfrentar Adame con respecto a su coche ha señalado que ya encontró a los culpables.

Fue por medio de una entrevista en el matutino de TV Azteca ‘Venga la Alegría’ que el famoso dio detalles de como es que llegó a la conclusión de que Trejo y Rey Grupero eran los responsables de haberle dañado el carro.

Fue entonces que en ese contexto indicó que fue el encargado de una vulcanizadora el que le confesó que sus llantas fueron ponchadas apropósito:

“El de la vulcanizadora me dijo, te clavaron un puñal, una navaja al propósito y las calaveras están rotas con martillo”, confesó.

Aunado a eso, añadió que se encuentra en disposición de iniciar una demanda por la vía legal: “No sé, estoy hablando con el abogado par ver si levantamos acta”.

Alfredo Adame aseguró que el encargado de una vulcanizadora le aseguró que las llantas de su carro habían sido dañas apropósito / Instagram: @alfredo_adame_oficial1

Al momento de hablar de los presuntos culpables recordó que Trejo y Rey Grupero han sido “enemigos” desde hace tiempo:

“Los únicos enemigos que tengo Rey Carlos Trejo y hay quienes se paran en una camioneta blanca, no he anotado las placas porque no había pensado nada malos”, externó.

Por otra parte, explicó que en caso de cachar a alguien dañando sus autos, sé irá directamente a los golpes sin pensarlo:

“Yo no respondo chipote con sangre, si agarro a alguien haciéndole daño a mis propiedades, yo respondo porque la policía no hace nada”, comentó.

Rey Grupero es uno de los personajes que en más polémicas se ha metido con Adame incluso en esta ocasión Alfredo aprovecho para mandarle un mensaje a Aylín Mujica quien tuvo una relación con el cómico / Instagram: @reygruperomx

Incluso aprovechó para mandarle un mensaje a Aylín Mujica quien sostuvo un breve romance con Rey Grupero y hasta salió salpicada nuevamente Cynthia Klitbo:

“Estás metiendo al diablo a tu casa, no quiero tener problemas con Aylin. A la otra tipa, Cynthia Klitbo le di el consejo y mintió que los había correteado con una pistola, tiene problemas de alcohol y drogas”, finalizó.

Carlos Trejo ha mantenido una serie de dimes y diretes con Adame e incluso en sus redes sociales ha compartido memes del actor y sus polémicas / Instagram: @ct_caza

Al momento ni Carlos Trejo, ni Rey Grupero han dado declaraciones al respecto.