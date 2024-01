Papá de Poncho de Nigris sufrió un aparatoso accidente en su cumpleaños; esto es lo que se sabe

Jesús Alfonso de Nigris, padre de Poncho de Nigris, tuvo un accidente mientras celebraba su cumpleaños número 80. Fue su esposa, Leticia Guajardo, quien platicó la situación a través de redes sociales.

El percance sucedió el pasado martes 23 de enero, cuando toda la familia De Nigris se encontraba reunida para festejarle a Don Jesús.

A través de un video, la madre del exparticipante de La casa de los famosos México relató que su esposo, quien tiene diversos problemas de salud, resultó lesionado durante una ida al baño.

Aunque afortunadamente no pasó a mayores, Leticia contó que su pareja sufrió varios golpes en el rostro, así como una fuerte lesión en la nariz.

“Está muy bien, sobrevivió, porque fue al baño. Terco quería ir al baño y pues se paró y se cayó, o sea el día de su cumpleaños todo golpeado” Leticia Guajardo

En el clip, Leticia también platica que uno de los grandes amigos de su esposo lo fue a visitar para darle ánimos: “Qué bueno. Lo motiva bastante. Dice que cómo le hace para estar igualito (de joven). Que se pintó el pelo y todo”, expresó.

Cabe destacar que Don Jesús tiene varios problemas de salud y durante el año pasado sufrió una embolia, por lo que siempre tiene que estar al cuidado de una persona.

Poncho de Nigris habla del accidente de su papá

Poco después de que su madre diera a conocer lo sucedido con Don Jesús, Poncho de Nigris también compartió un video en el que explica que su papá sufrió una caída en su cumpleaños y tiene varias lesiones en el rostro, pero que ya se está recuperando.

El famoso presentador aprovechó el clip para presumir el reloj de oro que le había regalado a su padre.

“Gracias por tantas enseñanzas de vida y por hacernos grandes seres humanos, no sabías cómo se hacía, pero lo llevabas en la sangre, el mejor papá del mundo. Él nos enseñó a ser deportistas, a comer sano, a defendernos, a cuidarnos entre nosotros, a pelear, a cuidar de los niños y ancianos, a ser competitivos y lo más importante, a ser alegres y con sentido del humor”, escribió en su publicación.

¿Qué enfermedad tiene Don Jesús?

En su momento, Poncho de Nigris reveló que su padre llegó a ser un hombre sano y sumamente activo. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a tener excesos con la bebida.

Su adicción ha limitado sus funciones neurológicas, por lo que siempre está acompañado de familiares, principalmente de su esposa, Leticia Guajardo.

Durante su participación en La casa de los famosos México, Poncho también confesó que su padre había tenido una embolia.

“No se quiere poner pañal y no quiere enfermera, mi mamá se mete la chin... y a veces lo deja ahí dos días; dice que se cae en el baño y ya no se puede levantar, lo deja tirado y luego lo tienen que llevar al hospital, y mi mamá 'Ándale cab... por todas las que me hiciste’. Mi papá era machista, mujeriego, alcohólico”, indicó.

Poncho de Nigris ha revelado los diversos problemas de salud que tiene su papá / Instagram: @ponchodenigris