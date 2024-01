Christian Estrada es el participante 23 de ‘La casa de los famosos’

Christian Estrada dio la gran sorpresa esta noche en el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. A pocas horas de haber terminado su relación con Alicia Machado, el modelo apareció en la gala para completar el elenco de participantes.

Cabe destacar que el nombre de Christian Estrada para entrar al reality se había filtrado desde hace algunas semanas, pero Gustavo Adolfo Infante había descartado su participación debido a que ingresaría Frida Sofía.

Christian Estrada no entraría a ‘La casa de los famosos’ por petición de Frida Sofía

El periodista reveló a principios de enero, que una de las condiciones que pedía Frida Sofía para entrar al famoso reality era que no estuviera su ex Christian Estrada, condición que la producción había cumplido con tal de tener a la hija de Alejandra Guzmán en el show.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante afirmó el pasado viernes 19 de enero, que Frida Sofía canceló su participación de último momento, mencionó que la joven no pudo viajar a México por su situación migratoria y problemas con la ley de Estados Unidos.

Sin embargo, Javier Ceriani confirmó este lunes 22 de enero en ‘Chisme no like’, que la verdadera razón por la que Frida no estaría dentro del reality fue porque supuestamente se habría negado a realizarse un test de antidop1ng. Hasta el momento, Frida Sofía no ha dado declaraciones respecto a su supuesta participación.

Así llegó Christian Estrada a ‘La casa de los famosos’

El actor explicó abiertamente a la conductora Jimena Gállego que se encuentra soltero, después de su rompimiento con Alicia Machado y aseguró que no descarta la idea de que este reality podría ser la oportunidad para encontrar una vez más el amor.

Christian Estrada confirmado de último momento como participante de ‘La casa de los famosos’. / Captura de pantalla/Telemundo

Cabe destacar que Estrada señaló que aún tiene cosas por sanar, motivo por el cual sería difícil que alguien lo llegue a conquistar o que esté interesado en salir con alguien dentro de la casa. “Tengo que sanar lo primero y darle su lugar a ella”, expresó.

