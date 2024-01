Frida Sofía: ¿no entró a ‘La casa de los famosos’ porque se negó a realizarse test de antidoping?

Hace unos días, Gustavo Adolfo Infante reveló que Frida Sofía, quien ya había sido confirmada por Telemundo como participante de la cuarta temporada de La casa de los famosos, no entraría al reality.

Según el periodista, Frida Sofía no podría estar dentro de esta temporada debido a su situación migratoria en Estados Unidos y por problemas con la Ley.

“Frida no puede venir a México por su situación migratoria. Ella es mexicana pero tiene la nacionalidad americana y me han dicho que tiene demandas, porque se peleó con una vecina. En otra ocasión la cacharon manejando en estado de ebriedad. Tiene problemas con la Ley. Por eso no puede venir”, concluyó el periodista, quien no dio más detalles al respecto de la situación migratoria de la hija de Alejandra Guzmán.

Quizá te interesa: Christian Estrada confirma ruptura con Alicia Machado a través de un emotivo mensaje

Frida Sofía aparece en comercial de La casa de los famosos. / Captura de pantalla

Frida Sofía supuestamente no habría entrado a ‘La casa de los famosos’ porque se negó a realizarse prueba de antidoping

Javier Ceriani, conductor de Chisme no like asegura que la situación migratoria de Frida no fue la razón por la que se canceló su participación. El conductor aseguró que la nieta de Silvia Pinal se negó a realizarse una prueba de antidoping para Telemundo.

Según Ceriani, Frida no esperaba tanto chequeo.

Quizá te interesa: La casa de los famosos apenas empieza, ¡y ya está que arde en medio de polémicas!

“Frida viajó a México y pasó la aduana norteamericana y no hubo ningún problema, no tiene nada que ver. Si tuviera problemas migratorios ya estaría detenida. Ella tiene demandas en la corte civil como problemas con sus vecinos, pero la realidad es que no quiso aceptar que le hicieran un chequeo de consumo”. Javier Ceriani

Facebook

¿Por qué Frida se habría negado a realizarse una prueba de consumo de sustancias?

Según Javier Ceriani, Telemundo ya contaba con la presencia de Frida Sofía y comentó que ella hasta viajó a México para conocer ‘La casa de los famosos’, pero dos situaciones la hicieron cancelar su participación.

“Empezaron las negociaciones. Ella firmó un acuerdo previo. Frida Sofía pidió algunas condiciones, una de ellas tiene que ver con una asistencia para su salud mental, pero Telemundo no accedió y la otra es el antidoping. Ella dijo que no, porque la abogada de Frida le dijo que no se lo hiciera porque después podría ser utilizado en su contra, y su abogada sabe, aunque queremos mucho a Frida, ella es especial y su abogada prefiere cuidarla”. Javier Ceriani

Ceriani no reveló más detalles sobre las supiuestas razones que tendría Frida para negarse a realizarse este antidoping, pero recalcó que no es para nada un tema migratorio, debido a que la hija de Alejandra Guzmán puede entrar y salir de Estados Unidos sin ningún problema.

Quizá te interesa: Paulina Mercado le pidió a Juan Soler que le ayudara a irse si quedaba mal tras extirparle tumor en la cabeza