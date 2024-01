Paulina Mercado le pidió a Juan Soler que le ayudara a irse si quedaba mal tras extirparle tumor en la cabeza

A Paulina Mercado, conductora del matutino Sale el sol, le extirparon un tumor cerebral detectado hace cuatro años. La cirugía se llevó a cabo el 11 de diciembre.

Paulina nos habla de cómo fue el proceso y los cuidados que tiene que seguir. Además, nos relata el momento que vivió con Juan Soler antes de entrar a cirugía.

La conductora abrió su corazón para TVNotas a más de un mes de la operación y aseguró que la cirugía le daba mucho terror. Sin embargo, su médico y su actual pareja, Juan Soler, le dieron la confianza para realizarse el proceso.

Lee: Tania Rincón y su exesposo festejan el cumpleaños de su hija acompañados por sus respectivas nuevas parejas

Paulina Mercado le hizo fuerta peitición a Juan Soler / Laura Palmer / Cortesía de la conductora

Paulina nos reveló que hizo una fuerte petición al actor antes de entrar al quirófano, pues la operación tenía riesgos. Debían quitarle una parte del cráneo, ingresar a una zona de su cerebro para llegar al tumor, y era una área muy sensible.

Debido a esta situación, Mercado nos confiesa que sí tuvo miedo de algo: “Cuando me llevaban al quirófano, le tomé la mano a Juan y le dije: ‘Prométeme que si quedo mal, vas a hacer algo para que yo no esté en este mundo’. Y él me dijo: '¡Te lo prometo!’”.

Te puede interesar: César Bono confiesa que su problema de salud es hereditario: “Mis tíos paternos también lo sufrieron”

Paulina Mercado le hizo fuerta peitición a Juan Soler / Laura Palmer / Cortesía de la conductora

La presentadora también mencionó que, tras la cirugía, tuvo varios momentos de angustia y pánico, ya que pensó que no estaba del todo bien, pues su cuerpo no respondía como ella esperaba.

Si quieres conocer más detalles de la íntima entrevista que tuvimos con Paulina Mercado, ¡corre por tu revista TVNotas digital o impresa! Y no te pierdas todo lo que nos contó sobre su recuperación.

Ve: Integrante de Mira quién baila está de luto; rompe en llanto y anuncia su retiro de redes