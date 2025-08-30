Muere querida conductora de televisión tras sufrir fulminante ataque al corazón en pleno trabajo

La repentina muerte de una querida conductora de televisión a los 42 años ha sacudido al periodismo. Lo más impactante es que todo ocurrió mientras trabajaba, dejando tras de sí un sinfín de preguntas y un vacío difícil de llenar entre quienes la conocieron.

¿Qué le pasó a Celeste Wilson, conductora de televisión mientras trabajaba?

Una tragedia sacudió a los medios de comunicación en Estados Unidos el pasado 27 de agosto, cuando se confirmó la muerte de la presentadora de noticias Celeste Wilson, quien murió mientras se encontraba en su trabajo. La periodista había sido recientemente contratada por el canal WAPT, donde se desempeñaba como titular del fin de semana. Su llegada había generado entusiasmo entre sus compañeros, quienes destacaban su profesionalismo y calidez humana.

El canal emitió un comunicado que conmovió a la audiencia: “Tenemos una noticia muy triste esta noche sobre una de las nuestras… Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a 16 WAPT como nuestra presentadora del fin de semana, murió de un ataque cardíaco. Celeste sólo estuvo con nosotros en 16 WAPT por poco tiempo, pero ya nos conmovió su profesionalismo, su calidez y su dedicación al periodismo”.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde amigos y seguidores lamentaron profundamente su partida.

¿Cuál fue la causa de muerte de Celeste Wilson, conductora de televisión?

Según los primeros reportes, Celeste Wilson murió a causa de un ataque al corazón, también conocido como infarto de miocardio. En el caso de Celeste, el infarto ocurrió mientras trabajaba, lo que hizo aún más impactante su fallecimiento.

La periodista no había manifestado públicamente problemas de salud previos, por lo que su muerte fue completamente inesperada.

¿Quién era Celeste Wilson, la querida conductora de televisión que murió el 27 de agosto de 2025?

Celeste Wilson era originaria de Nueva Orleans y contaba con una sólida formación académica. Se graduó en la Universidad Estatal Northwestern, en Luisiana, y posteriormente obtuvo una maestría en Periodismo en la Universidad Estatal de Arizona.

Su carrera en los medios comenzó en la filial de CBS en Monroe, Louisiana, y continuó en estaciones como KARK, en Arkansas (afiliada a NBC), y KNOE, en Luisiana (afiliada a CBS). Su último trabajo fue en WAPT, donde apenas había comenzado a colaborar como presentadora del fin de semana.

A lo largo de su trayectoria, Celeste se destacó por su dedicación al periodismo, su carisma frente a las cámaras y su compromiso con la verdad. Era una figura respetada por sus colegas y admirada por los televidentes.

¿Cuál fue el último adiós a Celeste Wilson por parte de sus amigos y familiares?

Una de las despedidas más conmovedoras para la conductora de televisón fue la de Shalita Murdock, amiga cercana de Celeste, quien compartió un emotivo mensaje en Facebook: “Todavía estoy en estado de shock por el fallecimiento de mi querida amiga. Mi corazón está apesadumbrado y mis pensamientos y oraciones están con su familia, especialmente con la señora Denise y su familia”.

Shalita también destacó la personalidad luminosa de Celeste: “Era verdaderamente una mujer de fe y belleza, alguien cuya bondad e inspiración tocaron tantas vidas. Especialmente el mío mientras crecía. Tenía un talento inmenso y siempre era una luz en la habitación. Siempre la admiré. Gracias por infundirme confianza cuando era una adolescente”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que refleja el cariño que muchos sentían por la periodista: “Descansa en paz, amiga mía. Te extrañaremos, pero tu luz seguirá brillando en todos los que tuvimos la bendición de conocerte”.

¿Cuál fue la última publicación de la querida conductora Celeste Wilson?

Poco antes de su muerte, Celeste compartió una imagen en Instagram que hoy cobra un significado especial. En la foto aparece sonriente, con un look casual, junto a su familia en lo que parece ser un viaje en avión. La publicación incluía la frase: “Cargando viaje del 4 de julio”, y en la descripción escribió: “¿Qué tal..? ¡Todos!”

En su perfil de Instagram, Celeste se describía como: “Temerosa de Dios, amante de los hijos, persiguiendo sueños, amante de las verduras… ¡Una jefa!”

Hasta el momento no se tiene mas información sobre su muerte.