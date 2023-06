Mauricio Martínez defiende a la saxofonista Elena Ríos de las críticas por acusación contra Tenoch Huerta

En reiteradas ocasiones, Elena Ríos dejó en claro que no busca “fama” con su denuncia pública contra Tenoch Huerta.

En medio de las duras críticas que ha recibido la saxofonista Elena Ríos por acusar a Tenoch Huerta de presunto acoso, Mauricio Martínez no dudó en defender a la activista y poner un alto a todos los señalamientos en su contra.

Mediante Twitter, el famoso actor puntualizó que la oaxaqueña no le debía explicaciones a nadie sobre el por qué decidió hablar hasta ahora, pues solo las víctimas de algún delito saben en qué momento contar su verdad.

Bajo este panorama, lamentó que “el machismo” de ciertas personas sea tan grande que desacredita las historias de abuso, al mismo tiempo que pidió más empatía para Elena Ríos.

“Las víctimas hablan cuando están listas, no cuando la gente quiere. Entiéndanlo de una buena vez. Qué terror el machismo de algunos mexicanos. Algunos de los comentarios en esta publicación los retratan de cuerpo entero y es triste y desalentador. Créanles a las víctimas”, puntualizó.

Mauricio Martínez pide que siempre se les crea a las víctimas de algún delito / Twitter: @martinezmau

Como era de esperarse, la postura del también cantante dividió opiniones en redes sociales; si bien algunos respaldaron su opinión, otros manifestaron que “una denuncia falsa” podría terminar con la carrera de un artista.

“En parte, es el daño que, algunas mujeres que levantan denuncias falsas han provocado”, “No siempre se puede creer solo por el hecho de una acusación”, “El proceso para enfrentarlo y poder hablarlo con alguien es muy difícil”, “Apoyo al 100 tu comentario”, “Todo el apoyo a quienes cuentan su historia”, se podía leer en algunos comentarios.

Muchas personas han cuestionado la denuncia de Elena Ríos y hasta han amenazado con atentar contra su vida / Twitter: @_elenarios

Elena Ríos deja en claro que no busca “fama” con su acusación

Aunque no ha respondido a las palabras de Mauricio Martínez, Elena Ríos ha dejado en claro que su único objetivo es “dar a conocer” la experiencia que habría tenido con Tenoch Huerta.

“’¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aun así te creen, ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”, mencionó la activista en sus redes sociales.

Elena Ríos dejó en claro que no busca fama o dinero con la acusación en contra de Tenoch Huerta / Twitter: @_elenarios

Elena Ríos asegura que Tenoch Huerta es un “depredador sexual”

Hace poco, Elena Ríos contó que se había salido del movimiento Poder Prieto, luego de que sus integrantes “protegieran” a Tenoch Huerta, quien presuntamente se valdría de su “poder mediático” para acosar mujeres.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM”, sostuvo.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

