Saxofonista María Elena Ríos se lanza contra el movimiento Poder Prieto y acusa a Tenoch Huerta de depredador

La denuncia de la saxofonista María Elena Ríos dividió comentarios en redes sociales.

Nuevamente el líder y cara del movimiento Poder Prieto, Tenoch Huerta se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la saxofonista María Elena Ríos denunciara en redes sociales que el movimiento en pro de la igualdad de trato por el tipo de tez se había adjudicado un contenido de ella por el cual ellos no pagaron.

María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta como un depredador / Instagram: @eltotu

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista aseguró que Poder Preto había compartido un podcast en el que ella participó hace tiempo, pero ellos con la intención de lucrar, sin retribuir económicamente y sin la previa autorización de ella.

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad? Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores”, escribió la artista.

A mí no me van volver a intimidar. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 8, 2023

Sin embargo, en respuesta de la denuncia de la saxofonista que sufrió un ataque con ácido, Poder Prieto respondió que ellos no habían producido el podcast en que se podía ver a la activista, y la organización liderada por Maya Zapata mencionó que la publicación ya fue quitada de sus redes sociales para evitar algún otro conflicto.

Te puede interesar: Luis Felipe Tovar lanza dura crítica a Tenoch Huerta y al Poder Prieto: “Nunca me he impuesto etiquetas”

“Saludos Elena. El Podcast que recomendamos (como muchas otras recomendaciones) no es producido por Poder Prieto. En atención a tu petición hemos pedido a lxs administradorxs de IG que quiten la recomendación”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Saludos Elena. El Podcast que recomendamos (como muchas otras recomendaciones) no es producido por Poder Prieto. En atención a tu petición hemos pedido a lxs administradorxs de IG que quiten la recomendación. — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 8, 2023

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Poder Prieto se ve involucrado en un escándalo, ya que en abril de este mismo 2023 tuvieron un problema similar con Luz Valdez, quien denunció que ellos le habían robado el diseño de una capa- rebozo de una artesana llamada Feliciana, a quien no se le dio el crédito y se le atribuyó a una diseñadora que hizo las modificaciones personales para que Tenoch Huerta la usara.

Fue tras todo ello, que ahora la denuncia de la saxofonista tuvo mucho impacto en redes sociales, dividiendo comentarios en las redes, pues mientras unos la tacharon de exagerada, otros mencionaron que era completamente aceptable lo que pedía y despotricaron contra Tenoch Huerta.

El podcast se llama "El feisbuk de la Malinche" fue producido hace un año y está disponible en Spotify. Tan no es nuestro que apenas ayer lo recomendamos. Todo esto no está oculto. Lo puede comprobar. — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 9, 2023

“No se vale @poderprieto_mx lo mismo con Elena que con Luz y sus abusos siguen. Basta!”, “Literal es su contenido, publicado bajo su nombre”, “Demándalos y que te paguen tu trabajo”, “Siempre hacen lo que quieren, porque creen que sacando un comunicado, ofreciendo disculpas o diciendo que no saben lo que pasa, se solucionará todo”, “Ay, Elena. Puedo entender tu molestia por lo ocurrido a tu paso por el colectivo, pero esto de verdad no lo entiendo”, son algunas de las reacciones.

Tenoch Huerta no ha respondido a María Elena Ríos, pero sí lo hizo Poder Prieto / Instagram: @tenochhuerta

No te pierdas: Luis Fernando Peña no está de acuerdo con discursos como el de Poder Prieto: “es meterse el pie”