Regina Voce enfrenta el reto de la obra de teatro de improvisación en “Conejo blanco, conejo rojo”

La artista drag y cantante Regina Voce se suma al elenco de la nueva temporada de la obra experimental ‘Conejo blanco, conejo rojo’, un concepto teatral único en el que cada función es una sorpresa tanto para el público como para el intérprete.

Desde hace varios años, “Conejo blanco, conejo rojo” ha cautivado al público mexicano con su formato innovador: cada noche, un actor o actriz diferente sube al escenario sin haber leído previamente el guion. Solo hay un sobre sellado con el texto que deberá interpretar en tiempo real, sin ensayo ni dirección.

En esta temporada han participado figuras como Bárbara Torres, Erika de la Rosa, Horacio García Rojas, Litzy y Oka Giner, entre otros. Ahora es el turno de Regina Voce, quien se presentará el martes 22 de julio a las 20:30 horas en La Teatrería.

Regina Voce asume el reto de “Conejo blanco, conejo rojo” en La Teatrería

“Estoy muy emocionada por este reto. No saber qué va a pasar me obliga a tener todos los sentidos abiertos. Claro que hay nervios, pero también muchas ganas”, compartió Regina Voce en entrevista.

Regina confesó que nunca ha asistido como espectadora a esta obra que se presenta en La Teatrería, pero aceptó la invitación sin dudar:

“Siempre quise ir, pero por trabajo no se daba. Ahora que me invitaron, lo vi como una prueba para mí misma. Extrañaba hacer teatro de texto, no solo musicales, que amo, pero esto es un reto diferente”.

Sobre lo que puede o no hacer en escena, comentó:

“No me han dicho si hay límites. Imagino que antes de subir me explicarán. No tengo nada preparado porque no quiero condicionar mi mente. Es algo que definitivamente te saca de tu zona de confort”.

Trayectoria de Regina Voce con Mentidrags y el poder del teatro drag

Regina también es una de las figuras clave en el montaje de Mentidrags, versión drag del musical Mentiras, que ha ganado gran popularidad tras su adaptación en formato de serie para plataformas digitales.

“Aunque no participé en la serie, me siento feliz por el resultado. Mucha gente llegó por primera vez al teatro gracias a ella. Tenemos funciones llenas y la emoción crece cada vez más”.

