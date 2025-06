“Conejo blanco, conejo rojo”: teatro sin guion regresa a La teatrería

¿Te atreverías a subirte a un escenario sin haber leído el guion? Esa es la premisa de ‘Conejo blanco, conejo rojo’, la obra que ha conquistado al público en más de 25 países y que regresa a la Ciudad de México con una nueva temporada en La teatrería y grandes actrices y actores como Oka Giner y Litzy. Cada función es una sorpresa tanto para el público como para el intérprete, quien descubre el texto en tiempo real, sin ensayo previo ni dirección. Esta es la experiencia teatral única, valiente y profundamente humana. ¡Te contamos del reparto y las funciones!

Una obra sin guion, sin ensayo y sin red: regresa “Conejo blanco, conejo rojo” a La teatrería

Late Producciones y Aurora Nova anuncian una nueva temporada de la aclamada obra “Conejo blanco, conejo rojo”, escrita por el dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour. Esta experiencia teatral única se presenta todos los martes, del 27 de mayo al 29 de julio, en la Sala A de La teatrería con distintos actores y actrices como Erika de la Rosa y Carmen Sarahí.

Más que una obra, “Conejo Blanco, Conejo Rojo” es un experimento escénico que desafía las convenciones del teatro. Sin ensayo, sin director y sin que el actor o actriz conozca el guion previamente, cada función es una experiencia irrepetible. El intérprete recibe el libreto en un sobre cerrado, que abre por primera vez frente al público, creando una conexión genuina y espontánea.

Un reparto de lujo para una experiencia irrepetible en la obra de teatro “Conejo blanco, conejo rojo”

Esta temporada contará con la participación de destacadas figuras del teatro, cine y televisión. Cada martes, un nuevo rostro se enfrentará al reto de interpretar el texto de “Conejo blanco, conejo rojo” en tiempo real:

3 de junio: Esmeralda Soto

Esmeralda Soto abrirá la temporada el 3 de junio. Reconocida por su papel protagónico en La flor más bella, Esmeralda se enfrenta al reto con entusiasmo: “Cada función es irrepetible. El público y yo descubriremos juntos lo que sucede. Es una montaña rusa emocional”, compartió. Su experiencia como standupera le da herramientas para improvisar y conectar con la audiencia en tiempo real.



10 de junio: Elyfer Torres

Elyfer Torres, conocida por su versatilidad en televisión, tomará el escenario el 10 de junio. Su presencia promete una interpretación intensa y auténtica, fiel al espíritu de la obra.



17 de junio: Erika de la Rosa

El 17 de junio será una noche doble: Erika de la Rosa se presentará a las 18:00 h, seguida por Horacio García Rojas a las 20:30 h. Ambos actores, con trayectorias sólidas en cine y teatro, aportarán su estilo único a esta experiencia escénica.

24 de junio: Oka Giner

Oka Giner, actriz de cine y televisión, subirá al escenario el 24 de junio. Su sensibilidad actoral y carisma auguran una función memorable.



1 de julio: Carmen Sarahí

El 1 de julio será el turno de Carmen Sarahí, cantante y actriz que ha dado voz a personajes icónicos de Disney. Su capacidad vocal y expresiva promete una función emotiva y poderosa.

8 de julio: Litzy

El 8 de julio también habrá doble función: Litzy se presentará a las 18:00 h, seguida por Carla Medina a las 20:30 h. Ambas artistas, con amplia experiencia en televisión y música, aportarán frescura y energía al escenario.



15 de julio: Damián Cervantes

Damián Cervantes, actor de teatro contemporáneo, tomará el escenario el 15 de julio. Su enfoque experimental encaja perfectamente con la naturaleza de la obra.



22 de julio: Regina Voce

Regina Voce, artista multidisciplinaria y referente del arte drag en México, se presentará el 22 de julio. Su función promete ser una explosión de creatividad, emoción y presencia escénica.



29 de julio: Estefanía Villarreal (20:30 h)

Finalmente, el 29 de julio, Estefanía Villarreal, recordada por su participación en Rebelde, cerrará la temporada con una función a las 20:30 h. Su regreso al teatro será un broche de oro para esta serie de funciones inolvidables.

Esmeralda Soto: “Cada función es una montaña rusa emocional”

Platicamos con Esmeralda Soto, quien abrirá la temporada este martes. “Cada función es irrepetible. Cada intérprete enfrenta el reto de vivir y compartir el texto con honestidad, intuición y presencia escénica total. El resultado: un espectáculo donde el público e intérprete se sumergen juntos en una montaña rusa emocional llena de sorpresa, reflexión y humor”, compartió.

Sobre cómo llegó al proyecto, Esmeralda relató: “Hace poco grabé una película con el actor Jorge Aranda, quien se volvió un gran amigo. Le comenté que quería volver al teatro y él fue el enlace para que me llamaran”.

Además, destacó cómo su experiencia como standupera le será útil: “En ese ámbito te enfrentas a un público que reacciona a lo que estás diciendo. Aunque aquí no sabemos absolutamente nada, eso lo hace muy divertido. Me encanta hablar, la improvisación siempre la he practicado”.

La actriz, quien comenzó su carrera a los 17 años y recientemente protagonizó la serie La flor más bella, se siente honrada de compartir escenario con grandes talentos: “Es hasta intimidante, me quiere dar el síndrome del impostor, pero es maravilloso que sea un elenco tan diverso”.

“Conejo blanco, conejo rojo": teatro, funciones, boletos y precios

La obra ‘Conejo blanco, conejo rojo’ se presenta en la Sala A de La teatrería, ubicada en Tabasco 152, Colonia Roma de la Ciudad de México. Esta temporada las funciones son todos los martes a las 20:30 horas, del 27 de mayo al 29 de julio de 2025. Cada función es protagonizada por un actor o actriz diferente, lo que convierte cada noche en una experiencia única e irrepetible. La obra está dirigida a adolescentes y adultos, y tiene una duración aproximada de una hora.

Los boletos están disponibles en la taquilla del teatro y en línea a través del sitio oficial lateatreria.com. El precio de la entrada general es de $600 pesos. Se recomienda llegar con anticipación, ya que no se permite el acceso una vez iniciada la función.