Julio César Chávez fue sancionado por Azteca por bailar en LEBEH; su hija aclara la polémica

A principios de diciembre, el mítico exboxeador Julio César Chávez cautivó al público al aparecer en el programa “Las estrellas bailan en Hoy” de Televisa.

Esta inesperada participación tuvo un motivo especial: respaldar a su hija, Nicole Chávez, en el reto semanal del programa, donde cada participante debía invitar a un acompañante especial para bailar.

Aunque Chávez confesó no sentirse cómodo en la pista de baile, su amor de padre lo llevó a aceptar el desafío. “¿Qué hago? Lo que uno hace por los hijos. No sé bailar, pero cuando mi hija me lo pidió, no pude decirle que no”, comentó el excampeón mundial, arrancando sonrisas y aplausos del público.

El emotivo momento no solo demostró que Chávez es capaz de enfrentarse a cualquier reto, sino también dejó una valiosa lección sobre el amor incondicional y el poder de los recuerdos familiares compartidos.

Julio César Chávez y Nicky Chávez en Las estrellas bailan en Hoy / Captura de pantalla

La controversia: rumores de sanciones por parte de TV Azteca a Julio César Chávez, por bailar con su hija en Televisa

La participación de Julio César Chávez en un programa de Televisa no pasó desapercibida, especialmente porque desde hace años el exboxeador es comentarista en TV Azteca. Esto generó especulaciones sobre posibles sanciones por parte de la televisora donde colabora regularmente.

Ante esta situación, Nicole Chávez, visiblemente emocionada por el gesto de su padre, decidió aclarar los rumores.

“Increíble, la verdad que todavía veo el video y leo los comentarios y lloro. Fue un momento súper lindo. Estoy muy agradecida de que se haya saltado algunas reglas y haya venido aquí a bailar conmigo”, declaró.

Respecto a la posibilidad de que su padre participe en futuros reality shows, Nicole fue tajante: “No, para nada, jamás. Las leyendas no participan en realities. Mi papá no iría a una casa de los famosos ni a un programa de cocina. Hay personas que ya tienen su carrera muy consolidada y creo que un reality te puede jugar chueco. Definitivamente no es un hombre que merezca estar en ningún reality. Él ya dio lo que tenía que dar”.

Con esta declaración, Nicole también destacó la importancia de preservar el legado de su padre y evitar que su imagen sea expuesta en contextos que podrían no alinearse con su trayectoria profesional.

Nicole explica que su papá fue a apoyarla y eso no cambia que Julio César Chávez sigue siendo comentarista de Azteca, más allá de las reglas

A pesar de los rumores sobre una posible sanción, Nicole dejó claro que la participación de su padre en “Las estrellas bailan en Hoy” fue un acto excepcional: “Acuérdense que trabaja en TV Azteca. Él sigue siendo comentarista. Eso no cambia. Él vino a apoyar a su hija”, subrayó.

Este episodio refleja el compromiso de Julio César Chávez con su familia, incluso si ello implica desafiar ciertas normas. Su gesto ha sido ampliamente aplaudido por sus seguidores, quienes lo ven como un modelo de amor y apoyo incondicional.

Mientras algunos podrían cuestionar su aparición en un programa de entretenimiento, muchos otros reconocen el gesto como una muestra de su lado más personal y emotivo. La controversia sobre las supuestas sanciones queda en segundo plano frente a la gran lección que Chávez nos dejó: la familia siempre estará primero.

