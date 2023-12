Karla Díaz revela a qué edad fue su primera vez y cómo fue la experiencia; ¿le gustó?

Karla Díaz, integrante de JNS y conductora de Pinky promise, abrió su corazón y narró abiertamente a qué edad fue su primera experiencia íntima y cómo fue, especialmente, por su educación conservadora.

Mediante una reciente entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, la famosa cantante expresó que perdió la virginidad a los 19 años y reconoció que fue “todo un tema” debido a que siempre le inculcaron que debía tener su primera vez hasta casarse.

“Siempre tuve el lema en mi casa: Virgen hasta el matrimonio. Entiendo (que no hice nada malo), pero de pronto la familia te empieza a meter cosas. Todas (mis amigas) teníamos miedo a llegar a ese punto”, indicó.

Sobre la experiencia, la presentadora reconoció que no fue agradable para ella e incluso le generó un “tema psicológico”, pese a que todo había sido planeado con su pareja de ese entonces.

“No me gustó, ni lo disfruté. Hubo un tema psicológico importante. Sí me afectó. Todo fue muy bonito. Fue planeado. Sepan que la persona con la que van a tomar la decisión debe ser de confianza. A pesar de mi corta edad, fue muy hablado. Tenía muchos miedos” Karla Díaz

Asimismo, señaló que la primera vez es algo sumamente fuerte para cualquier mujer y reconoció que, en aquel entonces, tenía muchas inseguridades con su cuerpo, por lo que eso también influyó para que su experiencia no fuera placentera.

“Es muy fuerte. Definitivamente, es algo que no planeas. No hacer consciencia de que te va a pasar en ese momento. Tuve la oportunidad de hablarlo con esa persona. Hablarle de mis inseguridades. No me sentía a gusto con mi cuerpo”, contó.

La cantante ha logrado posicionar su programa de entrevista en YouTube, ‘Pinky Promise’ que cuenta con varias temporadas. / Facebook: Karla Díaz

Karla Díaz habría sufrido abuso en JNS

Durante la conversación, Karla Díaz se sinceró acerca de los abusos que habría sufrido por parte de Alejandro Sirvent, quien era el mánager de JNS en su momento. De acuerdo con la conductora, Alejandro y su hermana Patricia no solo decidían todo lo que estuviera relacionado con el grupo, sino que también querían meterse en la vida privada de las integrantes.

“No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de: ‘Te vas a poner esto’, pero no me siento bien. Estás en la pubertad. No te favorecían. No tienes libertad de decir: ‘No me siento cómoda con esto”.

Y añadió: “Son 11 años de trabajar con una persona que te conocen demasiado. Los conoces demasiado. Entonces siento que en la parte personal se involucraron mucho en mi vida y eso a mí me afectaba”.

Karla Díaz habría sufrido abusos en JNS / Instagram: @pinkypromisetv