¿Adrián Marcelo pide a su esposa, karina Puente, que lo perdone? Confirmaría distanciamiento: VIDEO

Los rumores de una posible separación entre Adrián Marcelo y su esposa, Karina Puente, cada vez suenan más fuerte. Desde hace varios meses, han circulado distintas versiones sobre una ruptura, mismas que incluso el propio Adrián Marcelo llegó a desmentir en su momento.

Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, borra fotos juntos

Sin embargo, en redes sociales las señales no han pasado desapercibidas y muchos aseguran que la relación de Adrián Marcelo y Karina Puente presuntamente podría haber llegado a su fin, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la separación.

A esto se suma que Karina Puente eliminó de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a Adrián Marcelo, lo que para muchos seguidores fue una señal más de que la pareja ya no estaría junta.

Ahora, el comediante volvió a generar polémica tras lanzar un comentario durante su podcast, el cual dejó entrever que las cosas con su esposa no estarían pasando por su mejor momento, ¿qué dijo?

Karina Puente y Adrián Marcelo se estaría separando después de su participación en La casa de los famosos México / Especial

¿Adrián Marcelo y Karina Puente se divorcian?

Los rumores sobre una presunta separación entre Karina Puente y Adrián Marcelo comenzaron a circular en redes sociales hace meses, pero se avivaron a partir de una publicación que llamó la atención de los usuarios.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero, Adrián Marcelo publicó —y borró minutos después— una historia en Instagram que encendió las alarmas. En el mensaje escribió:

“Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza”, frase que para muchos fue interpretada como una clara confirmación de su divorcio.

Aunque el creador de contenido no mencionó nombres ni ofreció contexto adicional, la referencia temporal coincidió con los años que lleva de matrimonio con Karina Puente, lo que llevó a muchos a interpretar el mensaje como una alusión directa a su relación y como una posible señal de una ruptura.

A esta interpretación se sumó el hecho de que, de acuerdo con usuarios, la historia habría sido eliminada poco después de ser publicada.

¿Cómo inició la relación entre Adrián Marcelo y Karina Puente?

La historia entre Adrián Marcelo y Karina Puente comenzó en 2014, cuando sus caminos se cruzaron en el reality show Mitad y mitad. En ese momento, Karina llegó al programa luego de que su hermana la inscribió con la intención de acercarla al mundo del entretenimiento, sin imaginar que ese espacio marcaría el inicio de una relación que con el tiempo se volvería pública y constante ante los seguidores de ambos.

Tras su participación en el programa, la relación continuó fuera de cámaras y se consolidó con el paso de los años. Adrián Marcelo y Karina Puente mantuvieron un noviazgo que se extendió durante varios años, mientras él desarrollaba su carrera como creador de contenido y figura mediática, y ella se abría camino en distintos proyectos personales y profesionales.

En 2021, la pareja dio un paso más al contraer matrimonio civil, formalizando así una relación que llevaba tiempo construyéndose. Un año después, en octubre de 2022, celebraron su boda religiosa en la Riviera Maya, en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos, y que compartieron con su comunidad en redes sociales.

Desde entonces, Adrián Marcelo se refirió en distintas ocasiones a Karina Puente como una figura clave en su vida. Incluso, ella fue uno de los mayores apoyos durante la estadía del influencer en la segunda temporada de “La casa de los famosos México 2024".

Adrián Marcelo y Karina Puente / Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre su esposa, Karina Puente?

Adrián Marcelo confesó que le gustaría que las personas que están enojadas con él puedan perdonarlo. Fue durante el programa Hermanos de leche, que conduce junto a la Mole en YouTube, donde reveló que hay varias personas “molestas” con él, entre ellas su esposa.

“Quiero que todos los que están enojados conmigo me perdonen. La verdad es que nunca van a ver de mí algo rencoroso. Digo esto porque no tengo ped.. hablo de ellos: Poncho, el Escorpión, mi esposa, los que sean” dijo Adrián Marcelo en su podcast “hermanos de leche” con la Mole.

La Mole se soltó a reír; Adrián Marcelo también, pero no dio más detalles. Lo cierto es que muchos creen que podría haber sido parte de su sentido del humor para llamar la atención, mientras que otros piensan que, entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Será?

