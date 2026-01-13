¿A Adrián Marcelo le fueron infiel? Lanza mensaje sobre la “lealtad” en medio de rumores de divorcio

En los últimos días, Adrián Marcelo ha sido tendencia en redes sociales por dos razones: su presunto divorcio con Karina Puente y su retiro temporal de la comedia. Si bien el comediante no había dicho nada en concreto sobre su supuesta separación, hace unas horas compartió un mensaje sobre la lealtad, lo que desencadenó sospechas sobre una posible infidelidad.

Karina Puente / Redes sociales

Lee: Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia entre rumores de divorcio: “Necesito invertir tiempo en mí”

¿Por qué se dice que Adrián Marcelo se habría divorciado de Karina Puente?

Hace algunos días, Adrián Marcelo sorprendió a todos al hablar mal sobre su matrimonio. A través de Instagram, habría sugerido que las cosas iban mal y hasta le aconsejó a sus seguidores que no se casaran por ningún motivo.

“Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza” Adrián Marcelo

Si bien no mencionó nombres o contexto, el tiempo que señaló coincide con los años que lleva casado con Karina, lo que despertó mucha especulación en redes sobre una posible separación. Cabe destacar que la historia fue eliminada poco después, lo que para muchos fue una confirmación de que, al menos, están en una fuerte crisis.

Cabe mencionar que, en su momento, Adrián confesó que su matrimonio se había visto afectado por sus proyectos laborales, principalmente por toda la polémica que se suscitó por su participación en ‘La casa de los famosos México 2024’.

Todo esto coincide con su retiro temporal de los escenarios. El regiomontano no especificó sus razones de forma concreta y solo mencionó que sus shows en Estados Unidos serían los últimos por el momento.

Adrián Marcelo y Karina Puente / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Adrián Marcelo mintió en su hospitalización de emergencia? ¡René Franco hace análisis y lo tacha de falso!

¿Adrián Marcelo confirma presunta infidelidad por parte de Karina Puente?

En medio de todo esto, Adrián Marcelo reapareció en Instagram con un mensaje sobre la “lealtad”. El comediante comenzó mencionando que, durante años, llegó a trabajar con personas que no sabían nada sobre los medios de comunicación.

Si bien mencionó que esto fue algo difícil para él, dejó claro que, en ningún momento quiso renunciar, pues siempre le ha sido leal a sus objetivos.

“En mi mente solo pensaba: No siempre estarás aquí. Te van a decir que la lealtad significa quedarse donde estás porque ahí les conviene que te quedes, no por otra cosa. ¿Qué tienes TÚ en la mente? ¿Dónde te ves? Eso es lo único que importa”, puntualizó.

Finalizó sugiriéndoles a sus fans que jamás se rindieran y siempre lucharan por perseguir sus sueños, asegurando que eso es lo más importante en la vida: “Persigue tus metas, a nadie le interesa que las consigas, en realidad solo a ti. Eso las vuelve singularmente gratificantes”, sentenció.

Pese a que su mensaje fue meramente motivacional, muchos consideran que, de alguna manera, se relacionaría con su supuesta separación de Karina Puente, principalmente en el tema de la “lealtad”. Incluso se llegó a especular que habría un presunto engaño de por medio.

Adrián Marcelo y Karina Puente / Redes sociales

¿Quién es Karina Puente, la esposa de Adrián Marcelo?

Karina Puente Acosta es una influencer y empresaria regiomontana de 35 años. Estudió Comunicación social en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es propietaria de la marca de ropa Kary Bridge.

Ganó relevancia en redes sociales por su matrimonio con Adrián Marcelo. La pareja se conoció en 2014, en el programa ‘Mitad y mitad’.

En 2021, se casaron por lo civil. Hasta antes de los rumores, Puente y Marcelo siempre se mostraron muy enamorados. Incluso Karina lo apoyó durante las polémicas que él protagonizó durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’.

Mira: Adrián Marcelo revela la verdad sobre su salida de La casa de los famosos México 2024: “Estoy apestado”