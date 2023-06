Ferka no estaría en LCDLFM porque Christian Estrada la habría amenazado

La primera temporada d e La Casa de los Famosos México

Aunque el nombre de la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, sonaba fuerte para ser parte de la primera temporada del reality La Casa de los Famosos México en Televisa, al parecer la querida celebridad no podría unirse al reality, debido al pleito que tiene con su ex, Christian Estrada.

Hace unos momentos, una cuenta de redes sociales llamada Portada A.I, dio a conocer que Ferka no entraría a La Casa de los Famosos supuestamente por presuntas amenazas del padre de su hijo para acusarla de abandonar al menor.

“Está confirmado, Ferka no entrará a La Casa de los Famosos. Su ex, Christian Estrada la amenazó con acusarla de abandono al niño si entraba al show”, indicaron.

Christian Estrada habría impedido que Ferka entrara a La Casa de los Famosos / Instagram: @ferk_q

Y aunque aún no hay un anuncio oficial sobre esto, Ferka lanzó algunos mensajes en sus redes sociales, que podrían tener que ver con este tema.

“Pinche corrupción de m...” y “pinches jueces vendidos”, fueron dos de los comentarios que llamaron la atención en las redes sociales de la famosa, mismos por los que recibió apoyo de sus seguidores.

Recordemos que los participantes del reality de Televisa ya se encuentran aislados para poder entrar a la casa el domingo 4 de junio.

Al respecto, la misma cuenta de redes sociales, había reportado que Ferka no lo había podido hacer debido a estas diferencias con su ex, “al parecer, Ferka no entrará a La Casa de los Famosos por problemas con el papá de su hijo, Christian Estrada. Todos los participantes ya están aislados y ella sigue en su casa”, reportaron.