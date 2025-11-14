La granja VIP: ¿A quién salvó y a quién traicionó Sergio Mayer Mori? ¿Sus planes salieron como esperaba?

Hoy viernes 14 de noviembre, se vivirá la ‘Traición’ en ‘La granja VIP’. Sergio Mayer Mori, al haber ganado la prueba de salvación, tendrá la oportunidad de sacar a un nominado e intercambiarlo por otro participante. Esto ha ocasionado un intenso debate en redes sociales.

Y es que Mori dejó ver su estrategia de salvar a Lis Vega y meter a Alfredo Adame, con la aparente esperanza de que Eleazar Gómez sea el próximo eliminado de ‘La granja VIP’, pues considera que Alfredo y Manola Díez tienen fandoms “fuertes” que los salvarán.

Su posible decisión ha hecho que muchos se cuestionen las reglas del show. Y es que se requiere que Sergio intercambie a un nominado por un granjero y Adame es un peón, lo que ha generado mucha confusión en el público.

¿Sergio Mayer Mori puede “traicionar” a Alfredo Adame en ‘La granja VIP’?

Si bien la producción de ‘La granja VIP’ aún no ha dado una aclaración hasta el momento, los fans de Eleazar Gómez han destacado que, según las propias reglas del reality, la persona que gane la salvación “podrá sacar a un nominado e intercambiarlo por un granjero”.

Esto ha bastado para que se argumente que Alfredo Adame, al ser peón, no puede ser “traicionado” por Sergio Mayer Mori y este último tendría que cambiar su estrategia.

Por otro lado, los detractores de Gómez mencionan que se usa la palabra “granjero” para referirse a todos los participantes en general, incluyendo peones, por lo que Alfredo sí podría entrar en la placa de nominación.

Se espera que, durante la gala de esta noche, los conductores se pronuncien ante este asunto y se deje claro si realmente Alfredo puede o no ser “traicionado” por Sergio Mayer Mori.

¿Por qué Eleazar Gómez está siendo tan querido en ‘La granja VIP’?

Si bien durante la primera semana fue uno de los personajes más odiados de ‘La granja VIP’, principalmente por las agresiones que cometió en el pasado contra varias de sus exnovias, últimamente, Eleazar Gómez está convirtiéndose en uno de los más queridos.

Muchos usuarios consideran que es injusta la manera en la que los demás granjeros lo estarían excluyendo. Aunado a esto, ha tenido roces con algunos integrantes como ‘el Patrón’, a quien se le ha comenzado a acusar de hacerle “bullying”.

Todo esto ha causado que la gente decidiera dejar de lado su pasado y apoyarlo. En redes sociales hasta se han organizado peticiones para que expulsen al luchador por las “agresiones” que estaría cometiendo contra Eleazar.

¿Dónde y cuándo ver la ‘Traición’ en ‘La granja VIP’?

La quinta gala de ‘Traición’ en ‘La granja VIP’ se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre. Iniciará a las 9 pm y se transmitirá por el canal de Azteca UNO, así como por la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

Recordemos que, hasta el momento, hay 11 celebridades en competencia, las cuales son:

Alfredo Adame

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez (Nominado)

Fabiola Campomanes

Lis Vega (Nominada)

Kike Mayagoitia

Alberto del Río ‘el Patrón’

Manola Díez (Nominada)

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Este fue el granjero al que traicionó Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’

