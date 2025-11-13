La granja VIP: ¿Quiénes fueron los nominados de hoy, miércoles 12 de noviembre? ¡Nuevas alianzas ejercen!

Hoy, miércoles 12 de noviembre, se llevará a cabo la quinta ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’. Los granjeros nominarán cara a cara al participante que quieren fuera de la competencia y dirán sus razones. Los dos con mayores votos quedarán en la placa.

Recordemos que los nominados de ‘La granja VIP’ hasta el momento son:

Eleazar Gómez (por el legado de Jawy, último eliminado del reality)

(por el legado de Jawy, último eliminado del reality) Lis Vega (tras perder el duelo contra Alfredo Adame)

Cabe destacar que Kike Mayagoitia, al ser el ‘Capataz’ de la semana, tiene inmunidad, por lo que no pueden poner en la placa.

La granja VIP / Redes sociales

¿Quién ganó la dinámica por el ‘Huevo de oro’ en la quinta semana de ‘La granja VIP’?

Como se sabe, el ‘Huevo de oro’ es algo fundamental durante los miércoles de ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’. Esto se debe a que, en su interior, contiene un papel que podría cambiar el rumbo de las nominaciones.

Esta semana, se tuvieron que dividir en equipos de cinco. Debido a que son 11 participantes, uno quedó fuera de la dinámica. Así quedaron los grupos:

Primer grupo (Naranja):

Alfredo Adame

La Bea

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Alberto del Río ‘el Patrón’

Segundo equipo (Verde):

Manola Diez

Lis Vega

Fabiola Campomanes

César Doroteo ‘Teo’

Kike Mayagoitia

Eleazar Gómez no fue seleccionado y no pudo participar en la competencia. En esta ocasión, ambos equipos tenían que transportar unos globos con agua y romperlos para llenar un vitrolero en un lapso de tiempo. El que lo consiguiera más rápido, ganaba. Al final, el equipo que logró el afamado ‘Huevo de oro’ fue el verde.

¿Quiénes podrían ser los nominados de ‘La granja VIP’?

Mucho ha pasado desde el domingo de eliminación de ‘La granja VIP’. Nuevas alianzas se fortalecen, mientras que otras se dividen por completo. Alfredo Adame ha decidido hacer equipo con Manola Diez y Eleazar Gómez para protegerse mutuamente.

Por otra parte, la Bea, César Doroteo y Kim Shantal continúan tan unidos como siempre, mientras que el resto sigue a la expectativa para saber qué estrategia usar.

En redes sociales, se han hecho muchas especulaciones. No obstante, los nombres más sonados son los de Alfredo Adame y Manola Díez. Los fans también han pedido que se nomine de forma directa a Kim por usar los baños de la casa cuando, por ser peón, debe usar los que están en el establo.

Cabe destacar que nada de esto es oficial y solo se sabrá quiénes son los nuevos nominados hasta la gala de este miércoles 12 de noviembre. La Asamblea comenzará a las 9 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como en Disney+, app donde también se puede ver el famoso 24/7.

Nominados de La granja VIP / Redes sociales

Estos son los nominados de la quinta semana de ‘La granja VIP’

Para la quinta semana en ‘La granja VIP’, se implementó la “ruleta de nominación”. Tras votar, cada granjero tenía que girar la ruleta, la cual tenía las siguientes opciones:



Voto queda igual

Voto doble

Voto anulado

Cambio de voto

Voto extra

Así votaron los granjeros:

La Bea vota por Manola Díez: Su voto quedó igual

vota por Manola Díez: Su voto quedó igual Eleazar Gómez vota por Fabiola Campomanes: Su voto quedó igual

vota por Fabiola Campomanes: Su voto quedó igual Lis Vega vota por Manola Díez: Su voto vale por dos.

vota por Manola Díez: Su voto vale por dos. Alberto del Río ‘el Patrón’ vota por Manola Díez y por Sergio Mayer Mori: Tuvo un voto extra.

vota por Manola Díez y por Sergio Mayer Mori: Tuvo un voto extra. Kike Mayagoitia vota por Sergio Mayer Mori: Su voto vale por dos.

vota por Sergio Mayer Mori: Su voto vale por dos. César Doroteo ’Teo’ vota por Manola Díez: Su voto quedó igual.

vota por Manola Díez: Su voto quedó igual. Alfredo Adame vota por Fabiola Campomanes: Su voto quedó igual.

vota por Fabiola Campomanes: Su voto quedó igual. Manola Díez vota por Fabiola Campomanes: Su voto cuenta por dos.

vota por Fabiola Campomanes: Su voto cuenta por dos. Kim Shantal vota por Sergio Mayer Mori: Su voto queda igual.

vota por Sergio Mayer Mori: Su voto queda igual. Sergio Mayer Mori vota por Manola Díez: La ruleta lo obligó a cambiar de voto. Votó por ‘el Patrón’.

vota por Manola Díez: La ruleta lo obligó a cambiar de voto. Votó por ‘el Patrón’. Fabiola Campomanes voto por Manola Díez: Su voto queda igual.

Los nominados por votación fueron Manola Díez y Sergio Mayer Mori. El ‘Huevo de oro’ indicó que un granjero no nominado tenía inmunidad hasta el domingo, es decir, no estaría en peligro en la dinámica de traición. Teo, al ser líder del equipo ganador, le dio este beneficio a Fabiola Campomanes.

En tanto que la placa queda de la siguiente forma:



Eleazar Gómez

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

Manola Díez

