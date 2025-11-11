¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 11 de noviembre? ¡Así estuvo el duelo!

Ayer, 11 de noviembre, La granja VIP México definió al nuevo capataz de la quinta semana, marcando un giro importante en la competencia. Tras la eliminación de Jawy Méndez, su ‘legado’ dejó a Eleazar Gómez como nominado directo, convirtiéndolo en el famoso “eterno nominado” del reality. Pero la tensión no termina ahí: hoy se sumará otro participante a la placa de nominados, aumentando la incertidumbre entre los peones y granjeros. ¿Quién será el próximo en luchar por su permanencia? Las estrategias están más intensas que nunca.

¿Quién es el nuevo capataz de la quinta semana de La granja VIP 2025?

La competencia para definir al nuevo capataz de La granja VIP se llevó a cabo el lunes 10 de noviembre a las 9:00 p.m. y puso a prueba la resistencia y habilidad de cuatro celebridades que buscaban el título semanal.

Los participantes Kike Mayagoitia, Alberto del Río ‘El Patrón’, Fabiola Campomanes y Lis Vega, se enfrentaron en un reto extremo: lanzarse a una alberca llena de paja para encontrar seis agujas, ordenarlas por colores en una plataforma, “hilar” dos veces y rematar con un nudo perfecto. Una prueba que exigía rapidez, fuerza y mucha estrategia.

Aunque ninguno logró completar el desafío, Kike Mayagoitia se convirtió en el ganador por ser el más cercano a terminar. El conductor de Venga la alegría se coronó como el nuevo capataz de la semana, asegurando liderazgo y poder en la granja, lo que promete más tensión y alianzas en los próximos días.

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Cuáles son los beneficios del capataz en La granja VIP?

Desde el inicio de la temporada de La granja VIP 2025, se detallaron las recompensas que obtiene el participante que gana la prueba del capataz. Kristal Silva explicó que este rol se define mediante una competencia física, y quien resulta vencedor obtiene tres privilegios principales:



Tiene la autoridad para asignar las tareas a los demás granjeros.

Disfruta de una habitación privada con comodidades adicionales, como una tina de baño.

Gana inmunidad frente a las nominaciones de la semana.

Sin embargo, hay una restricción importante: el capataz no puede participar en “La asamblea”, el espacio donde los concursantes discuten, se organizan y comparten sus puntos de vista. Esta ausencia puede jugarle en contra, ya que le impide influir directamente en las decisiones colectivas.

Hasta ahora, Sergio Mayer Mori ha demostrado ser el líder indiscutible de La granja VIP México, ocupando el puesto de capataz durante tres semanas. Por otro lado, la Bea logró liderar la granja en una ocasión, marcando un momento clave en la competencia y dejando claro que las sorpresas son parte del juego.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quién es el segundo nominado de La granja VIP hoy martes 11 de noviembre?

Esta noche, en La granja VIP México, Kike Mayagoitia enfrentará una decisión clave: elegir a uno de los peones, Kim Shantal, Alfredo Adame o Sergio Mayer Mori, para competir en un duelo contra uno de los granjeros. La tensión está al máximo y las estrategias podrían cambiar el rumbo del reality.

Aunque Eleazar Gómez también es peón, su destino ya está marcado: permanece nominado como parte del legado que dejó Jawy Méndez, el cuarto granjero eliminado. Este giro inesperado mantiene a todos en alerta dentro de la competencia pues podría salvarse tal cual lo hizo la semana pasada y meter a otro granjero y marcar el fin de su estancia en La granja.

Hasta ahora, Kike no ha dado pistas sobre su elección. ¿Será una jugada estratégica o se dejará llevar por afinidades personales? La respuesta se conocerá esta noche, en punto de las 9:00 PM por Azteca Uno y Disney+. ¡No te lo pierdas!