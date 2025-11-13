Kim Shantal rompe las reglas en La granja VIP y en redes piden nominación directa, ¿habrá sanción?

El ánimo previo a la Asamblea de nominaciones en “La granja VIP” se ha puesto bastante intenso, en medio de los roces, Kim Shantal ha rotó las reglas como peona dentro del reality y ha sido nada menos que Rey Grupero, quien exhibio en sus redes la falta de la influencer.

Este domingo, Kim Shantal se convirtió en peón por primera vez en “La granja VIP”. Desde el inicio, la influencer generó varias críticas en redes sociales, luego de romper en llanto tras pasar su primera noche en el granero. Kim confesó que le resultó muy difícil dormir ahí, pues aseguró que es “horrible” por la incomodidad de las camas de paja y el intenso frío que enfrentan los peones.

No solo eso. Este lunes, el conductor de “La granja VIP” regañó a Kim Shantal por sacar cojines de la casa para llevarlos al granero, algo que está prohibido para los peones.

Kim Shantal rompe las reglasen La granja VIP. / Redes sociales

Rey Grupero pide sanción para Kim Shantal en la granja VIP tras romper las reglas

Además, este miércoles, Rey Grupero la exhibió a Kim Shantal al revelar que, en lugar de bañarse afuera como el resto de sus compañeros, la influencer se metió a bañar dentro de la casa.

“No es por ser chismoso, pero la Kim se bañó en la casona, ¿qué pasó ahí? tiene que haber una sanción. Hoy no voy a la gala pero público foco rojo”, dijo Rey Grupero.

En efecto, en redes circula el momento en que Kim Shantal aparece en el baño, cuando se supone que los peones solo pueden entrar a la casa para desayunar y comer. Mientras los demás se lavan las manos y los dientes en el granero, Kim ha roto esta regla en varias ocasiones, pues se muestra en el baño como si nada.

En redes sociales, los espectadores piden una sanción para Kim Shantal. “Desde el lunes se baña, se lava los dientes y duerme en el sofá. Ya mañana es viernes y no han hecho nada”, escribió un usuario.

Otros añadieron comentarios como: “Nominación directa para Kim”, “Ojalá la sancionen” y “Nominación automática”,"Nominacion directa sin derecho a salvación”.

¿Qué sanción recibirá Kim Shantal en La granja VIP?

Hasta el momento, se desconoce si Kim Shantal recibirá alguna sanción en “La granja VIP”. Habrá que esperar a la gala de este miércoles para saber si la producción tomará en cuenta la falta cometida por la influencer.

Cabe señalar que Sergio Mayer Mori, Jawy Mendéz han sido sancionados en “La granja VIP” por romper las reglas dentro del reality, que ha demostrado que será fiel a que se cumplan las reglas del reality.

¿Qué polémicas protagonizó Kim Shantal en La granja VIP?

Además, arremetió contra Eleazar Gómez, a quien calificó de falso, manipulador y mentiroso frente a todos sus compañeros, advirtiéndole: “cuando traicionas, hasta el público te da la espalda”.

Tras la nominación de Sandra Itzel por parte de Eleazar, Kim le declaró la guerra abiertamente, asegurando que no soporta su actitud de víctima y que no piensa ser hipócrita, pues está dispuesta a decirle todas sus verdades.

La influencer también ha sido criticada por incumplir sus labores como “peona”, romper las reglas al sacar cojines de la casa para dormir más cómoda en el granero y, recientemente, fue acusada por Rey Grupero de utilizar el baño, algo prohibido para los peones.

