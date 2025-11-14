¿Quién es el salvado en La granja VIP hoy, jueves 13 de noviembre? ¡Eleazar Gómez busca salir de la placa!

¡Este jueves en La granja VIP las emociones están al tope! Llega la esperada dinámica de salvación La granja VIP, esa que puede cambiarlo todo. Uno de los nominados tendrá la oportunidad de quitarse la temida placa y respirar tranquilo… pero ojo, porque no acaba ahí: quien logre salvarse también obtendrá el poder de mover las piezas, sustituyendo a un nominado por otro participante justo antes del temido viernes de traición. ¡Prepárate para giros inesperados y estrategias al límite!

Nominados de La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La granja VIP?

Tras la salida de Jawy Méndez, su legado quedó marcado: nominó a Eleazar Gómez. Luego vino el duelo más comentado: Alfredo Adame vs. Lis Vega, y aunque ambos dieron todo, Lis perdió y se sumó a la temida placa junto a Eleazar.

Pero la quinta semana trajo un giro inesperado: la famosa “ruleta de nominación”. Cada voto podía cambiarlo todo con opciones como:



Voto queda igual

Voto doble

Voto anulado

Cambio de voto

Voto extra



Así se movieron las piezas:



La Bea votó por Manola Díez (queda igual).

votó por Manola Díez (queda igual). Eleazar Gómez por Fabiola Campomanes (igual).

por Fabiola Campomanes (igual). Lis Vega por Manola Díez (¡vale doble!).

por Manola Díez (¡vale doble!). Alberto del Río ‘El Patrón’ por Manola y Sergio (tuvo voto extra).

por Manola y Sergio (tuvo voto extra). Kike Mayagoitia por Sergio (vale doble).

por Sergio (vale doble). Teo por Manola (igual).

por Manola (igual). Alfredo Adame por Fabiola (igual).

por Fabiola (igual). Manola Díez por Fabiola (doble).

por Fabiola (doble). Kim Shantal por Sergio (igual).

por Sergio (igual). Sergio Mayer Mori iba por Manola, pero la ruleta lo obligó a cambiar a ‘El Patrón’.

iba por Manola, pero la ruleta lo obligó a cambiar a ‘El Patrón’. Fabiola Campomanes por Manola (igual).

Además, el Huevo de oro dio inmunidad a un granjero no nominado hasta el domingo, y Teo, como líder, se la otorgó a Fabiola Campomanes.

Así quedó la placa:



Eleazar Gómez

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

Manola Díez

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP?

Los seguidores de La granja VIP pueden emitir hasta 10 votos diarios a favor de uno o varios granjeros. Sigue estos pasos para participar:



Ingresa a https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Elige al o a los granjeros que deseas salvar

Haz clic en “Votar” y ¡listo!

La plataforma permanece disponible las 24 horas. Es importante mencionar que el participante que entre en la placa el viernes heredará los votos acumulados por el nominado al que reemplace.

¿Quién es el salvado hoy 6 de noviembre en La granja VIP?

Este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la gala de salvación de La granja VIP, que dará inicio a las 9:00 p.m. y podrá disfrutarse a través del canal Azteca Uno y también en la plataforma Disney+, donde el reality se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¡Y hay sorpresas! Desde hace una semana, el en vivo de YouTube regresó, así que ya no hay pretextos: puedes ver La granja VIP 24/7. Eso sí, a diferencia de la plataforma de streaming, aquí solo hay una cámara activa a la vez, por lo que no podrás seguir a todos los granjeros al mismo tiempo… pero al menos la acción nunca se detiene.

